Три вещи, которые гаишник не имеет права делать — но делает с такой уверенностью, будто закон писал сам

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Сложно поверить, но и сотрудники ГАИ обязаны соблюдать правила — не только дорожные, но и внутренние. Инспекторы руководствуются должностным регламентом, и формально не могут нарушать законы или требовать от водителя действий, противоречащих установленному порядку. Однако на практике всё чаще случается обратное.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Формальности, которые игнорируются

Когда инспектор останавливает автомобиль, он обязан представиться. По регламенту полицейский должен назвать подразделение, звание, фамилию и причину остановки. По запросу водителя — показать служебное удостоверение в развернутом виде. Но в реальности это чаще звучит как: "Документы, пожалуйста", и дальше — без уточнений.

Выходить из машины — не обязательно

Если инспектор оформляет нарушение, он должен сделать это сам, а затем принести протокол водителю. Закон не требует от водителя покидать салон. Тем не менее, нередко поступает просьба выйти из машины и проследовать в патрульный автомобиль. Это нарушение, хотя на практике оно используется как способ "оценить состояние" водителя или "намекнуть" на возможность уладить вопрос на месте.

Где можно дежурить, а где — нет

По правилам, сотрудники ДПС должны дежурить в хорошо освещённых местах, где их видно издалека. Но на деле нередко встречаются патрули на поворотах, съездах, выездах из городов — там, где остановка технически запрещена, а сам инспектор может стать причиной пробки или даже ДТП.

Почему водители молчат

Многие водители знают об этих нарушениях, но не жалуются. Причина проста — бессмысленно. Жалоба не приносит ощутимых последствий, а сам процесс выглядит как борьба с ветряными мельницами. Тем временем нарушения продолжаются — и со стороны сотрудников, и со стороны самих автолюбителей.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

