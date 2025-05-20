Три вещи, которые гаишник не имеет права делать — но делает с такой уверенностью, будто закон писал сам

Сложно поверить, но и сотрудники ГАИ обязаны соблюдать правила — не только дорожные, но и внутренние. Инспекторы руководствуются должностным регламентом, и формально не могут нарушать законы или требовать от водителя действий, противоречащих установленному порядку. Однако на практике всё чаще случается обратное.
Когда инспектор останавливает автомобиль, он обязан представиться. По регламенту полицейский должен назвать подразделение, звание, фамилию и причину остановки. По запросу водителя — показать служебное удостоверение в развернутом виде. Но в реальности это чаще звучит как: "Документы, пожалуйста", и дальше — без уточнений.
Если инспектор оформляет нарушение, он должен сделать это сам, а затем принести протокол водителю. Закон не требует от водителя покидать салон. Тем не менее, нередко поступает просьба выйти из машины и проследовать в патрульный автомобиль. Это нарушение, хотя на практике оно используется как способ "оценить состояние" водителя или "намекнуть" на возможность уладить вопрос на месте.
По правилам, сотрудники ДПС должны дежурить в хорошо освещённых местах, где их видно издалека. Но на деле нередко встречаются патрули на поворотах, съездах, выездах из городов — там, где остановка технически запрещена, а сам инспектор может стать причиной пробки или даже ДТП.
Многие водители знают об этих нарушениях, но не жалуются. Причина проста — бессмысленно. Жалоба не приносит ощутимых последствий, а сам процесс выглядит как борьба с ветряными мельницами. Тем временем нарушения продолжаются — и со стороны сотрудников, и со стороны самих автолюбителей.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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