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Каждая третья зарплата — в никуда: как авто за 10 лет превратились в ипотеку на колёсах

2:41
Авто

Помните времена, когда на 300 тысяч можно было купить новую "десятку", а за миллион — приличную иномарку? Сейчас за те же деньги — максимум базовая "Гранта". За 20 лет средняя цена автомобиля в России выросла в 10 раз, и теперь даже скромный седан требует 44 средних зарплаты.

Ваз 2103
Фото: commons.wikimedia.org by Bricizar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваз 2103

Тогда и сейчас: что изменилось

В 2004 году почти 75% проданных автомобилей стоили дешевле $10 000. Сейчас таких — меньше 1%. Средняя цена тогда — 305 тысяч рублей, сегодня — 3,12 млн. Даже с учётом долларовой инфляции в 70%, рост поражает: по валюте средняя стоимость увеличилась в три раза — с $10 500 до $33 800.

Особенно доступными машины были в 2013 году — всего 30 зарплат за новую иномарку. Сегодня, несмотря на рост доходов, — уже 44 зарплаты. В лучшие времена считалось, что нормальная машина должна стоить 6-12 зарплат. Сейчас даже базовая "Гранта" выходит за этот предел.

Какие машины стоили тогда дешевле "Гранты" сегодня

  • ВАЗ-2107 — 137 тыс. рублей ($4750)

  • Lada Samara — 208 тыс. ($7225)

  • Ока — 94 тыс. ($3275)

  • Ford Focus — от $12 000

  • Toyota Corolla — $19 350

  • Mitsubishi Lancer — $17 520

  • Daewoo Nexia — $9650

  • Hyundai Getz — $12 790

Сейчас Lada Granta стоит от 1,09 млн, а Lada Vesta — около 1,76 млн рублей. Новая Niva Travel выросла с 328 тыс. до 1,43 млн рублей.

Китай вместо "Фокуса"

Доступные иномарки ушли с рынка, а их место заняли китайские модели вроде Haval Jolion и Chery Tiggo 4. Да, формально они дешевле большинства конкурентов, но о реальной надёжности пока можно только гадать.

Таможенные сборы, утильсборы, падение рубля и кредитные ставки делают дешёвые автомобили в России исчезающим видом. Теперь покупка машины всё чаще превращается в финансовый квест с элементами грусти.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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