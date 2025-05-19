Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются

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Авто

Покупка автомобиля — это всегда надежда на то, что он будет служить долго и без сюрпризов. Но реальность под капотом не обманешь: именно механики знают, какие бренды чаще всего приезжают в сервис на носилках, а какие — лишь раз в пару лет на плановое ТО.

Volkswagen Polo Sedan
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Polo Sedan

Toyota: железная дисциплина

На первом месте — Toyota. Это не удивительно. Corolla, Camry и другие модели японского бренда давно стали символом надёжности. Эти машины стабильно ходят годами, не докучая владельцу мелким ремонтом. При должном уходе — просто "неубиваемые". Их заводские детали выдерживают износ выше среднего, а частота поломок — ниже по рынку.

Volkswagen: немецкая точность (иногда)

Второе место занимает Volkswagen, особенно модели начала 2010-х годов. Механики выделяют высокое качество сборки и долговечность оригинальных запчастей. Правда, здесь важно различать удачные и менее удачные версии — одни ходят вечно, другие могут разочаровать. Но в целом — VAG умеет делать надёжно.

Honda: почти догнала лидеров

Многие специалисты упомянули Honda, особенно модель Civic. Эта марка снова и снова доказывает, что Япония умеет производить технику с запасом прочности. Civic часто попадает в рейтинги долговечности, а в сервисах с ней сталкиваются реже, чем с большинством конкурентов.

В чём секрет

Долговечность — это не только бренд, но и уход владельца. Масло, тормоза, охлаждающая жидкость, ремни — всё это изнашивается и требует замены по пробегу. Но есть один нюанс: у Toyota, Volkswagen и Honda качество заводских деталей настолько высоко, что они дольше сопротивляются износу, не требуя замены после первых же 100 тысяч километров.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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