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Как в СССР строили кооперативные гаражи и что там происходило

3:03
Авто

В Советском Союзе автомобиль был не только средством передвижения, но и символом достатка и статуса.

Гараж
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Гараж

А вместе с машиной — логично — требовался и гараж. Поскольку частная собственность на землю в СССР отсутствовала, решение вопроса лежало в плоскости коллективной инициативы. Так и появились гаражные кооперативы — формально хозяйственные объединения, неформально — мужские клубы по интересам.

Строили всем миром

Кооперативный гараж — это был не просто бетонный короб. Это был плод многоходовой бюрократической операции, включавшей в себя:

  • сбор инициативной группы (обычно из работников одного завода, НИИ или организации);
  • утверждение уставных документов;
  • оформление разрешений в исполкоме, землеотвод;
  • поиск стройматериалов, часто — "по знакомству" или "по блату";

и, конечно же, стройка своими руками.

Многие собственники буквально заливали фундамент и клали кирпичи сами, после смены или по выходным. Взнос в кооператив был немалым — иногда это были несколько средних зарплат, но зато взамен гражданин получал желанный металлический (или кирпичный) бокс с висячим замком и слегка кривой крышей. А для многих — и место для души.

Что происходило внутри

Снаружи это был ряд одинаковых железных гаражей, а внутри… мир с особой атмосферой.

  • "Вторая квартира": в гараже хранили не только машину, но и запасы картошки, консервацию, мебель, старую технику, лыжи, диван и даже телевизор. Часто устраивали мини-мастерские, где мужики "ковырялись" в моторе, курили, слушали радио и обсуждали всё: от хоккея до последних слухов о перестройке.
  • Мужской клуб: это было пространство, куда можно было сбежать от быта. Там устраивали "гаражные вечеринки" — с шашлыками, портвейном и жаркими дебатами. Иногда кооперативные гаражи превращались в места, где крепла настоящая дружба — и, в отдельных случаях, подпольное производство или ремонт "чего не положено".
  • Самоделки и тюнинг: любители техники превращали свои гаражи в инженерные лаборатории. Кто-то строил мопеды из газонокосилок, кто-то изобретал отопление из отработанного масла, а кто-то держал мини-станок или автокомпрессор, на радость всему кооперативу.

Охрана и правила

Часто кооператив нанимал сторожа (или это была "вахта по очереди"), территорию ограждали забором и даже ставили шлагбаум. Были уставы, штрафы за мусор, субботники и даже "общие собрания", которые напоминали партсобрания, но с большим количеством сарказма.

Наследие

Многие такие кооперативы до сих пор живы. Их наследие — не только в ржавых воротах и запахе бензина, но и в той особой гаражной культуре, которая дала жизнь фразам типа "делаю в гараже" или "приезжай — покажу".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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