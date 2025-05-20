Забудьте про классическую Mazda MX-5: британцы создали рестомод с мощностью 375 л.с. — секрет в электрифицирующем звуке V6

Легендарная Mazda MX-5 всегда славилась не максимальной мощностью, а невероятной управляемостью, лёгкостью и драйвом. Но что, если добавить к этим качествам серьёзную дозу мощности и немного премиального шика?

Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mazda MX-5 Miata

На этот вопрос отвечает британская компания Rocketeer Cars, которая превратила культовый родстер в настоящий рестомод-монстр с душой японской классики и сердцем британской инженерии.

Проект получил название MXV6, и его изюминка — атмосферный 3,0-литровый V6 Jaguar под капотом. Двигатель идеально вписывается в философию Mazda: он лёгкий, оборотистый и добавляет машине 280 л. с. — более чем вдвое больше, чем у оригинала.

Но на этом инженеры Rocketeer не остановились. Следующим этапом стал Keiryo (в переводе с японского — "лёгкость"). Здесь упор сделан на снижение массы: итоговый вес — менее 850 кг, а мощность доведена до 375 л. с., что приближает MX-5 к соотношению мощности и массы Lamborghini Huracan. И всё это — в кузове классической Miata.

Если же вас пугает столь экстремальный подход, компания предлагает и более сдержанный, но не менее привлекательный вариант — полноценный рестомод с роскошной и аккуратной отделкой интерьера, превращающий скромный родстер в стильный, премиальный автомобиль.

Rocketeer предлагает два пути: приобрести готовый автомобиль за 22 000 фунтов стерлингов (примерно 26 000 евро) или купить комплект для самостоятельной сборки за 16 000 фунтов (около 19 000 евро), чтобы вдохнуть новую жизнь в MX-5 поколений NA или NB. Поддержка для версии NC уже в разработке.

Уточнения

Mazda MX-5 / Miata — родстер, появившийся в 1989 году, выпускающийся компанией Mazda. Автомобиль характерен низким весом, двигателем внутри колёсной базы, задним приводом и простотой конструкции.

