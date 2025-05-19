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Мопеды СССР: два колеса мечты, бензин в бутылке, и ветер дул в лицо

2:39
Авто

В Советском Союзе мопед был не просто транспортом — он был мечтой подростка, помощником деревенского жителя и символом свободы на пару литров бензина.

Рига-4 мопед
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рига-4 мопед

Эти машины не требовали прав, ехали 40 км/ч по паспортным данным (а в реальности — кто как настроит), и звенели так, что за два километра впереди уже знали: "Саша едет”.

Популярные модели: "Рига", "Карпаты", "Верховина"

  • "Рига-13", "Рига-22", "Рига-26" — прибалтийская гордость. Компактные, с жужжащим мотором и минимальным комфортом, но зато — надёжные.
  • "Карпаты" — производились во Львове. Чуть мощнее, с более агрессивным внешним видом. Уважение среди дворовой пацанвы — гарантировано.
  • "Верховина" — классика украинского мопедостроения. Особенно ценились модели с ножным запуском — "чтоб не тыкать рукой в кикстартер вечно".

У всех был одноцилиндровый двигатель, педали (на случай, если не заведётся), топливный бак размером с кастрюлю и постоянная необходимость что-то крутить, чинить, подматывать проволокой.

Как ездили

Кто хоть раз держал в руках бутылку с бензином, завёрнутую в пакет, тот знает: мопед — это образ жизни. Бензин мешался с маслом "на глаз", запуск происходил в режиме "или заведётся, или поедешь на педалях".

Педали, кстати, выполняли сразу 3 функции: запуск, торможение и довоз до гаража. Шлем? Какой шлем? В лучшем случае — кепка. Иногда — наушники от холода и очки от сварки. Максимальная защита — ремень с инструментами и монтировка за пазухой.

Мопед — это было круто

Для мальчишки мопед был инициацией. Кто на "Карпатах", тот уже не "малой". Девчонки садились сзади — осторожно, на тряпочку, чтобы не испачкать юбку. Катались "по району", поднимались на холм, стояли у магазина, заводили с полтычка "на понтах".

В селе мопед был ценнее телевизора. На нём ездили на рынок, в лес за грибами, к теще и — в крайних случаях — на похороны. Привязал к багажнику мешок — и вперёд. Мог проехать по любой колее, по грязи, по асфальту и по жизни.

Почему мы это помним

Потому что мопед — это запах бензина, горячая свеча в кармане и ощущение скорости на фоне берёзовой аллеи. Это ты и твой мотор, без шлема, без страховки, но с чувством, что мир открыт. Даже если ехать всего 40 км/ч.

Уточнения

Мопе́д — лёгкое двух- или трехколёсное механическое транспортное средство, к которому дорожная полиция предъявляет менее строгие требования, чем к полноценным мотоциклам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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