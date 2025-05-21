Без замеса, без дрожжей, без остатков: пирожки, которые исчезают быстрее рецепта

Когда щавель хрустит под ножом, а укроп с петрушкой заполняют кухню ароматом — самое время лепить пирожки. Эти — без дрожжей, с творожным тестом и весенней зеленью. Обжарка на сковороде даёт румяную корочку, а внутри — нежная начинка с яйцом и щавелем. Подойдёт и к завтраку, и к перекусу, и к посиделкам на даче.
150 г щавеля
250 г зелени (лук, укроп, петрушка)
5 яиц (4 — в начинку, 1 — в тесто)
1 луковица
400 г творога
4 ст. л. сметаны
80 г сливочного масла
2,5 стакана муки
6 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 0,25 ч. л. соды
Масло для жарки
Начинка:
Зелень вымой, обсуши, мелко нарежь. Обжарь лук до прозрачности, добавь зелень, посоли, поперчи. Остуди и соедини с варёными яйцами.
Тесто:
Протри творог, смешай его с солью, содой, сахаром, сметаной, маслом и частью муки. Добавь яйцо, замеси мягкое, но плотное тесто.
Лепим и жарим:
Раскатай лепёшки, положи начинку и сформируй пирожки. Обжарь с двух сторон до румяной корки, вторую сторону — под крышкой для пышности.
Подавай с кефиром, йогуртом или прямо с пылу с жару. Эти пирожки одинаково хороши и горячими, и на второй день — если, конечно, доживут.
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