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Без замеса, без дрожжей, без остатков: пирожки, которые исчезают быстрее рецепта

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Когда щавель хрустит под ножом, а укроп с петрушкой заполняют кухню ароматом — самое время лепить пирожки. Эти — без дрожжей, с творожным тестом и весенней зеленью. Обжарка на сковороде даёт румяную корочку, а внутри — нежная начинка с яйцом и щавелем. Подойдёт и к завтраку, и к перекусу, и к посиделкам на даче.

Крокеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крокеты

Ингредиенты, которые найдутся у каждой бабушки

  • 150 г щавеля

  • 250 г зелени (лук, укроп, петрушка)

  • 5 яиц (4 — в начинку, 1 — в тесто)

  • 1 луковица

  • 400 г творога

  • 4 ст. л. сметаны

  • 80 г сливочного масла

  • 2,5 стакана муки

  • 6 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 0,25 ч. л. соды

  • Масло для жарки

Как готовить — легко, как весенний ветер

  1. Начинка:
    Зелень вымой, обсуши, мелко нарежь. Обжарь лук до прозрачности, добавь зелень, посоли, поперчи. Остуди и соедини с варёными яйцами.

  2. Тесто:
    Протри творог, смешай его с солью, содой, сахаром, сметаной, маслом и частью муки. Добавь яйцо, замеси мягкое, но плотное тесто.

  3. Лепим и жарим:
    Раскатай лепёшки, положи начинку и сформируй пирожки. Обжарь с двух сторон до румяной корки, вторую сторону — под крышкой для пышности.

Подавай с кефиром, йогуртом или прямо с пылу с жару. Эти пирожки одинаково хороши и горячими, и на второй день — если, конечно, доживут.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Объединяет около 1500 видов, относящихся к отделам Ascomycota и иногда Basidiomycota.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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