Знак под пакетом, а нарушение — официальное: схема, от которой не застрахован никто

Если вы заметили знак, скрытый пакетом или лентой — не спешите радоваться. На дороге это почти как сцена в театре: реквизит есть, а смысл — не всегда. Формально знак "не работает", но некоторые инспекторы этим пользуются, как ловушкой. И да, штраф вполне реален — даже если табличку не видно.
По правилам, если знак закрыт — он не действует. Обычно это связано с ремонтом дороги, изменением схемы движения или решением администрации. Водитель в такой ситуации ориентируется на разметку и текущую обстановку. Но проблема в том, что инспекторы это знают — и не все ведут себя честно.
Особенно часто "развод" устраивают на незнакомых улицах. Приезжий водитель проезжает, не видя скрытого знака, а через минуту уже стоит с гаишником, который уверенно заявляет о нарушении. Далее — тонкий намек на "решение на месте" или прямое составление протокола. При этом доказать, что знак был скрыт, бывает непросто.
Если в машине есть видеорегистратор — шансы спастись стремительно растут. Запись поможет доказать, что нарушение невозможно, так как табличка была скрыта. Особенно если водитель заранее спросит у инспектора: какое именно требование он якобы проигнорировал.
Даже если протокол составлен, это не конец. Главное — написать, что вы не согласны, и описать обстоятельства: табличка закрыта, нарушение невозможно, есть видео. В таких случаях документ легко отменяется — либо через ГАИ, либо в суде.
Если инспектор давил морально или пытался вымогать деньги — собирайте всё: видео, аудио, имена, номера. Жалоба в прокуратуру и УСБ — не только способ защитить себя, но и шанс очистить улицы от таких "служителей закона".
Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".