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Знак под пакетом, а нарушение — официальное: схема, от которой не застрахован никто

Авто

Если вы заметили знак, скрытый пакетом или лентой — не спешите радоваться. На дороге это почти как сцена в театре: реквизит есть, а смысл — не всегда. Формально знак "не работает", но некоторые инспекторы этим пользуются, как ловушкой. И да, штраф вполне реален — даже если табличку не видно.

Временные дорожные знаки
Фото: commons.wikimedia.org by Michaelversatile, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Временные дорожные знаки

Спрятали — значит, отменили

По правилам, если знак закрыт — он не действует. Обычно это связано с ремонтом дороги, изменением схемы движения или решением администрации. Водитель в такой ситуации ориентируется на разметку и текущую обстановку. Но проблема в том, что инспекторы это знают — и не все ведут себя честно.

"Развод" на штраф — как это происходит

Особенно часто "развод" устраивают на незнакомых улицах. Приезжий водитель проезжает, не видя скрытого знака, а через минуту уже стоит с гаишником, который уверенно заявляет о нарушении. Далее — тонкий намек на "решение на месте" или прямое составление протокола. При этом доказать, что знак был скрыт, бывает непросто.

Камера — твой лучший адвокат

Если в машине есть видеорегистратор — шансы спастись стремительно растут. Запись поможет доказать, что нарушение невозможно, так как табличка была скрыта. Особенно если водитель заранее спросит у инспектора: какое именно требование он якобы проигнорировал.

Протокол — не приговор

Даже если протокол составлен, это не конец. Главное — написать, что вы не согласны, и описать обстоятельства: табличка закрыта, нарушение невозможно, есть видео. В таких случаях документ легко отменяется — либо через ГАИ, либо в суде.

Инспектор "перегнул"? Обращайся выше

Если инспектор давил морально или пытался вымогать деньги — собирайте всё: видео, аудио, имена, номера. Жалоба в прокуратуру и УСБ — не только способ защитить себя, но и шанс очистить улицы от таких "служителей закона".

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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