Урал — советский монстр бездорожья: история легендарного грузовика

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Если КамАЗ — это труженик трассы, то Урал — царь бездорожья. С этим лозунгом можно описать то, как воспринимается грузовик "Урал" в памяти поколений.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Урал-4320 в Хабаровске

Его любили военные, геологи, строители и даже сибирские охотники. Он не боялся ни снега, ни болот, ни морозов. Как создавался этот легендарный внедорожник — и почему он до сих пор в строю

Начало: завод в Миассе и первый "УралЗИС"

История "Урала" начинается в годы Великой Отечественной войны, когда часть производства ЗИЛа эвакуировали в Челябинскую область — в город Миасс.

В 1944 году появляется УралЗИС-5 — копия довоенного ЗИСа. Сначала собирали гражданские грузовики, а потом всё больше стали ориентироваться на армию и пересечённую местность.

Рождение легенды: Урал-375 и Урал-4320

В 1960-х на свет появляется Урал-375 — трёхосный вездеход с бензиновым мотором и агрессивным внешним видом. Именно он стал основой для РСЗО "Град" — знаменитой реактивной системы залпового огня.

В 1977 году выходит дизельный Урал-4320 — более экономичный и надёжный. Этот вездеход остаётся "рабочей лошадью" по сей день.

Военная служба: армейская машина вне конкуренции

Уралы перевозили людей, боеприпасы, вооружение, тянули гаубицы, буксировали танки и ныряли в грязь по фары.

Особо ценились за высокий клиренс, проходимость и простоту обслуживания. В народе ходили байки, как Урал вывозил "Газель" в кузове или ехал без одного моста — и всё равно ехал.

На гражданке: от тайги до Африки

"Урал" активно использовался на геологоразведке, в экспедициях, на стройках и в сельском хозяйстве. Поставлялся в десятки стран — от Кубы до Монголии.

Урал сегодня: переосмысление силы

Завод Урал (Группы ГАЗ) продолжает работать, выпуская модернизированные версии Урал Next и Урал 4320 с обновлённой кабиной и двигателями ЯМЗ. Есть даже версии с автоматической коробкой передач и климат-контролем — чтобы вездеход стал чуть более дружелюбным. Также выпускаются бронированные версии для армии и полиции.

"Урал" — это не просто грузовик, а инженерный бульдог, созданный для того, чтобы побеждать стихию. Он стал символом настоящей внедорожной мощи, и по сей день остаётся актуальным в самых суровых уголках страны. Там, где асфальт заканчивается — начинается территория "Урала".