Штраф за пустую зебру: как переход без пешехода превращается в ловушку

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На первый взгляд кажется, что если на пешеходном переходе никого нет, можно спокойно проехать и не сбрасывать скорость. Молодые водители именно так и делают. Но их ждёт неприятный сюрприз: даже "пустая" "зебра" может обернуться штрафом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain пешеходный переход

Старые привычки не просто так живут

Опытные водители рефлекторно сбавляют скорость перед переходами. Не потому, что боятся штрафа, а потому что раньше это было обязательным требованием. Старый пункт 14.1 ПДД прямо указывал: перед нерегулируемым переходом нужно снизить скорость или остановиться. Сейчас правило звучит иначе, но суть осталась.

Новая формулировка — новая ловушка

Теперь водитель обязан уступить дорогу пешеходу, если тот уже идёт по переходу или только вступает на него. Но вот в чём тонкость: заметить человека на обочине или краю "зебры" успевают не все. И если ты проехал слишком быстро и не уступил — готовься платить.

Штраф приходит не за скорость, а за невнимание

Даже если скорость не превышена, наказание может последовать — от 1500 до 2500 рублей по статье 12.18 КоАП РФ. И камера здесь не спасёт: нарушение могут зафиксировать сотрудники ГАИ. Поэтому инспекторы рекомендуют: увидел "зебру" — сбрось скорость. Лучше перестраховаться, чем потом спорить в суде.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей. Согласно правилам дорожного движения, пешеходный переход обычно обозначен специальными дорожными знаками или разметкой.



