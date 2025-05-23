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Газ в пол, а толку ноль: детали, которые крадут разгон

1:46
Авто

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с этим ощущением: нажимаешь на газ, а машина словно задумалась. Разгон вялый, реакции запаздывают, мотор словно засыпает. Причин у этой проблемы может быть много — и они ближе, чем ты думаешь.

Engine check
Фото: Own work by Wikiuser100000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Engine check

Грязный дроссель: тишина вместо рыка

Самая банальная и частая причина — засорённый дроссель. Со временем он обрастает слоем грязи, который мешает нормальной подаче воздуха в двигатель. В результате — падение мощности. Простая регулярная чистка этого узла может полностью убрать проблему.

Свечи и катушки: мелочь, которая решает всё

Ещё одна частая причина — изношенные свечи зажигания или сбой в катушках. Эти детали отвечают за ровное воспламенение топлива. Если они выходят из строя, двигатель начинает "троить", а машина — дёргаться и терять динамику. Своевременная замена способна вернуть прежнюю бодрость.

Катализатор: глушит не только шум, но и мощность

Забитый или расплавленный катализатор также может свести на нет все усилия водителя. Он играет важную роль в системе выхлопа, и при его поломке падает мощность и растёт расход топлива. При первых симптомах лучше не тянуть с диагностикой.

Топливо и поршни: масляный след падения

Иногда виновником становится неподходящее топливо. Но если мотор "ест" масло, а выхлоп стал сизым — дело, скорее всего, в износе поршневых колец. Это приводит к падению давления в системе и сбоям в работе маслонасоса. Двигатель начинает терять эффективность, и каждый километр даётся всё тяжелее.

Уточнения

Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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