Иномарки на выход: каршеринг по-русски превращается в квест на выживание

В скором времени российские каршеринговые сервисы могут оказаться под давлением новых норм: власти готовят законопроект, который запретит использование автомобилей без достаточного уровня локализации. Простыми словами — машины должны быть собраны в России и с использованием отечественных деталей. Инициатива уже отправлена на согласование в правительство.
В пояснительной записке говорится, что этот шаг полностью соответствует Стратегии развития автопрома. Главная цель — увеличить производство транспортных средств с высокой степенью локализации и снизить зависимость от иностранных поставщиков. Особенно актуально это на фоне активного присутствия зарубежных брендов на рынке.
Несмотря на желание властей усилить позиции отечественного автопрома, на практике всё не так просто. По данным за 2023 год, в парках некоторых операторов до половины машин составляют автомобили китайского производства. А спрос на каршеринг продолжает уверенно расти, расширяя автопарки и привлекая новых игроков.
Неделей ранее Госдума уже утвердила аналогичные ограничения для таксопарков: с 1 марта 2026 года по всей стране такси смогут работать только на автомобилях российской сборки. Теперь те же правила хотят распространить и на каршеринг.
Карше́ринг — американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).
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