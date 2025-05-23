Иномарки на выход: каршеринг по-русски превращается в квест на выживание

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

В скором времени российские каршеринговые сервисы могут оказаться под давлением новых норм: власти готовят законопроект, который запретит использование автомобилей без достаточного уровня локализации. Простыми словами — машины должны быть собраны в России и с использованием отечественных деталей. Инициатива уже отправлена на согласование в правительство.

Фото: commons.wikimedia.org by Мэрия Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Каршеринг в Москве (Делимобиль)

Поддержка своего или удар по выбору

В пояснительной записке говорится, что этот шаг полностью соответствует Стратегии развития автопрома. Главная цель — увеличить производство транспортных средств с высокой степенью локализации и снизить зависимость от иностранных поставщиков. Особенно актуально это на фоне активного присутствия зарубежных брендов на рынке.

Китайцы в лидерах — пока что

Несмотря на желание властей усилить позиции отечественного автопрома, на практике всё не так просто. По данным за 2023 год, в парках некоторых операторов до половины машин составляют автомобили китайского производства. А спрос на каршеринг продолжает уверенно расти, расширяя автопарки и привлекая новых игроков.

Такси уже "под колпаком" — очередь за каршерингом

Неделей ранее Госдума уже утвердила аналогичные ограничения для таксопарков: с 1 марта 2026 года по всей стране такси смогут работать только на автомобилях российской сборки. Теперь те же правила хотят распространить и на каршеринг.

Уточнения

Карше́ринг — американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).

