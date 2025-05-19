С виду скромные, но дорого обходятся — ТОП-10 машин, разоряющих владельцев

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Автомобиль — это не только средство передвижения, но и постоянная статья расходов. Даже надёжные и проверенные модели могут оказаться дорогими в обслуживании. А в некоторых случаях — неожиданно дорогими. Особенно если не соблюдать регламент или просто много ездить. На основе отзывов водителей составлен рейтинг автомобилей, которые чаще всего оказываются "дорогими в содержании".

Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Passat

Самые прожорливые к кошельку

1. Лада "Приора"

Неожиданно, но именно она возглавляет список. Частые проблемы с датчиками, ГРМ, кузовом. После 90 000 км — как черная дыра для бюджета.

2. Toyota Avensis

Надежность стоит денег. В год — минимум 150 000 рублей. Авто требует аккуратного вождения и регулярного ТО.

3. Hyundai Sonata

Владелец должен быть готов отдать около 130 000 рублей в год. Скрипы, слабое ЛКП и "плавающая" коробка — всё это вылезает со временем.

4. Volkswagen Passat

Отличный комфорт, но дорогое содержание. В год — около 130 000 рублей. Зимой страдают хром и подвеска.

5. Hyundai Accent

Дёшев в покупке, но не в ремонте. Проблемы с ремнём ГРМ и электроникой. Около 120 000 рублей в год на обслуживание.

6. Hyundai Getz

Надёжный городской компаньон, если не ездить слишком активно. Через 80-120 тыс. км — сцепление, коробка. Обслуживание обходится в ~120 000 в год.

7. Honda Civic

Расход топлива по городу — 11 л на 100 км. Запчасти дорогие, а аналогов почти нет. Частое ТО — обязательное условие.

8. Mitsubishi Lancer

Неприхотлив, но требует ухода. Масляный нагар может убить мотор, если пропустить сроки.

9. Toyota Corolla

Если делать всё вовремя — проблем почти нет. Но замена масла каждые 10 000 км и возможные траты на ЛКП — не из дешёвых.

10. Mazda 6

Редко ломается, но если что — ремонт дорогой. Особенно кузов: бампер, оптика и мелочёвка легко бьют по бюджету.

Финальный акцент

С начала года запчасти и техжидкости ощутимо подорожали, так что даже обслуживание бюджетных авто превратилось в головную боль. А уж если машина требует внимания чаще, чем хочется — это уже стиль жизни. Или дорогой хобби.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

