Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

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2:51
Авто

Эти авто не на обложках, не в трендах, и даже перекупы морщатся при их виде. Но именно они заводятся с пол-оборота, прощают пробки, мороз и редкое ТО. Про них не кричат, зато молча катаются годами.

Suzuki Grand Vitara 2022
Фото: Wikipedia by Siddharth Antre Vlogs, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Suzuki Grand Vitara 2022

Mitsubishi Galant IX (2.4, 4G69) — "японский бульдозер"

Огромный, надёжный, забытый. Атмосферник 2.4 серии 4G69 спокойно переваривает полмиллиона км — лишь бы масло не было водой. Цепной ГРМ, простой автомат, крепкая подвеска. Не про драйв, а про уверенное "сел — поехал". И цена радует: незаметный для модников — значит, доступный для умных.

Suzuki Grand Vitara II (2.0 бензин) — "внедорожник, а не паркетный театр"

Внешне скромная, но по сути — честная рама, полный привод и понижайка. Мотор 2.0 цепной, выносливый, неубиваемый. АКПП старой школы или "вечная" механика. Гниёт меньше, чем собратья, стоит меньше, чем заслуживает.

Opel Astra H (1.8 Z18XER) — "немец без драм"

Звучит как анекдот, но этот атмосферный мотор — надёжный и цепной. Турбин нет, проблем — тоже. Автомат — японский Aisin, подвеска жёсткая, но долгая. Кузов, конечно, гниёт, зато техничка почти без уязвимостей. И да, бывает с панорамой.

Honda FR-V (1.8 / 2.0) — "шестиместный самурай"

Три сиденья спереди и мотор от легенд. Цепной K20 или бодрый 1.8 не боятся пробега. Автомат живёт долго, если не мучить. Просторная, комфортная, недооценённая. Её не ищут — но когда находят, больше не отпускают.

Peugeot 406 (2.0 EW10J4) — "француз, который не ломается"

Этот мотор ломает стереотипы. Надёжный, спокойный, не жрёт, не дымит. Подвеска — бархат, электроника — простая. АКПП выживает при уходе, механика — надёжна. Комфорт в стиле "олдскульный премиум за копейки".

Nissan Note E11 (1.6 HR16DE) — "мал, да удал"

Цепной мотор с ресурсом в сотни тысяч. АКПП — простой автомат, никаких вариаторов (если повезёт). Подвеска — минимализм, электроника — почти ноль. Надёжен как фонарик на батарейках: включил — работает.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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