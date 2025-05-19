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Дороже, но старше: какую машину покупают в больших городах и зачем

2:11
Авто

Автомобили с пробегом в России уверенно вытесняют новые модели: на них приходится 93% сделок. Особенно это заметно в городах-миллионниках, где автолюбители чаще выбирают дорогие и возрастные машины — но не абы какие, а преимущественно немецкие.

Руль автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Руль автомобиля

Где дороже — там старше

Средняя стоимость машины в мегаполисах — 1,15 млн рублей. В городах поменьше — около 990 тысяч. Но при этом "миллионные" авто старше: их медианный год выпуска — 2012, в то время как в небольших городах это чаще машины 2014 года, сообщает "Вести Подмосковья".

Предпочтения по происхождению

В мегаполисах лидируют:

  • Немецкие и японские авто — по 21%
  • Корейские — 16,5%
  • Российские — 12%
  • Китайские — 9,5%

В городах до миллиона жителей:

  • Японские — 29%
  • Российские — 16,5%
  • Корейские — 15%
  • Немецкие — 14,5%
  • Китайские — 7%

То есть чем дальше от Москвы — тем ближе к Токио. А вот дорогие Mercedes, BMW и Volkswagen стабильно популярны в миллионниках.

Лидеры продаж

Во всех регионах стабильно покупают Lada, Kia и Hyundai. А вот дальше начинается специализация:

  • В мегаполисах — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz
  • В провинции — Toyota, Nissan, Honda, Mazda

Бюджет и кузов

  • Половина всех покупок в провинции — машины до 1 млн

  • В больших городах таких сделок только треть

  • Зато авто свыше 2 млн покупают в миллионниках вдвое чаще

По кузовам:

  • В городах-миллионниках больше берут универсалы и кроссоверы

  • В регионах — седаны с пробегом, в том числе недорогие

Чем крупнее город, тем выше средний чек и тяга к немецкому качеству. Но вместе с этим растёт и возраст машин. А вот в регионах ставка делается на надёжную японскую классику — дешевле, моложе и чаще с хорошей репутацией.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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