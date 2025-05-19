Дороже, но старше: какую машину покупают в больших городах и зачем

Автомобили с пробегом в России уверенно вытесняют новые модели: на них приходится 93% сделок. Особенно это заметно в городах-миллионниках, где автолюбители чаще выбирают дорогие и возрастные машины — но не абы какие, а преимущественно немецкие.
Средняя стоимость машины в мегаполисах — 1,15 млн рублей. В городах поменьше — около 990 тысяч. Но при этом "миллионные" авто старше: их медианный год выпуска — 2012, в то время как в небольших городах это чаще машины 2014 года, сообщает "Вести Подмосковья".
В мегаполисах лидируют:
В городах до миллиона жителей:
То есть чем дальше от Москвы — тем ближе к Токио. А вот дорогие Mercedes, BMW и Volkswagen стабильно популярны в миллионниках.
Во всех регионах стабильно покупают Lada, Kia и Hyundai. А вот дальше начинается специализация:
Половина всех покупок в провинции — машины до 1 млн
В больших городах таких сделок только треть
Зато авто свыше 2 млн покупают в миллионниках вдвое чаще
По кузовам:
В городах-миллионниках больше берут универсалы и кроссоверы
В регионах — седаны с пробегом, в том числе недорогие
Чем крупнее город, тем выше средний чек и тяга к немецкому качеству. Но вместе с этим растёт и возраст машин. А вот в регионах ставка делается на надёжную японскую классику — дешевле, моложе и чаще с хорошей репутацией.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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