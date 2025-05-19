Дороже, но старше: какую машину покупают в больших городах и зачем

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Автомобили с пробегом в России уверенно вытесняют новые модели: на них приходится 93% сделок. Особенно это заметно в городах-миллионниках, где автолюбители чаще выбирают дорогие и возрастные машины — но не абы какие, а преимущественно немецкие.

Фото: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Руль автомобиля

Где дороже — там старше

Средняя стоимость машины в мегаполисах — 1,15 млн рублей. В городах поменьше — около 990 тысяч. Но при этом "миллионные" авто старше: их медианный год выпуска — 2012, в то время как в небольших городах это чаще машины 2014 года, сообщает "Вести Подмосковья".

Предпочтения по происхождению

В мегаполисах лидируют:

Немецкие и японские авто — по 21%

Корейские — 16,5%

Российские — 12%

Китайские — 9,5%

В городах до миллиона жителей:

Японские — 29%

Российские — 16,5%

Корейские — 15%

Немецкие — 14,5%

Китайские — 7%

То есть чем дальше от Москвы — тем ближе к Токио. А вот дорогие Mercedes, BMW и Volkswagen стабильно популярны в миллионниках.

Лидеры продаж

Во всех регионах стабильно покупают Lada, Kia и Hyundai. А вот дальше начинается специализация:

В мегаполисах — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz

— Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz В провинции — Toyota, Nissan, Honda, Mazda

Бюджет и кузов

Половина всех покупок в провинции — машины до 1 млн

В больших городах таких сделок только треть

Зато авто свыше 2 млн покупают в миллионниках вдвое чаще

По кузовам:

В городах-миллионниках больше берут универсалы и кроссоверы

В регионах — седаны с пробегом, в том числе недорогие

Чем крупнее город, тем выше средний чек и тяга к немецкому качеству. Но вместе с этим растёт и возраст машин. А вот в регионах ставка делается на надёжную японскую классику — дешевле, моложе и чаще с хорошей репутацией.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

