Безопасность на двух колёсах: 10 правил живого мотоциклиста

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Мотоцикл — это свобода, ветер в лицо и отличное средство сократить путь от "здоров" до "реанимации", если забыть про осторожность.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Мотоциклист

Поэтому прежде чем громко газовать и обгонять всё живое, запомните 10 простых, но жизненно необходимых правил для тех, кто хочет ездить, а не лежать.

1. Шлем — это не аксессуар

Даже если ты весь в коже и с бородой до пупка — без шлема ты просто летающая мишень. И нет, полумаска "для стиля" не считается.

2. Защита — это не только от ветра

Куртка с бронёй, перчатки, наколенники — всё это спасает от асфальта, который, как выясняется, тверже, чем казалось с дивана.

3. Видимость — вопрос выживания

Ты не Бэтмен. Черный шлем и чёрная куртка делают тебя невидимкой для водителей. Добавь хоть немного отражателей — пусть тебя хотя бы увидят перед тем, как случайно припаркуются на тебе.

4. Скорость — не единственный кайф

Можно быть крутым и на 80 км/ч. А вот на 180 уже интересно становится патологоанатому.

5. Техосмотр — не формальность

Проверяй тормоза, свет, резину. Если хочешь приключений — лучше прыгнуть с парашютом, чем кататься на лысой резине.

6. Разметка — не декор

Полосы на дороге нарисованы не для красоты. Их лучше соблюдать, чем потом собирать свои зеркала по обочине.

7. Не геройствуй в пробках

Маневрирование между рядами — штука тонкая. Не каждый водитель машины готов к внезапному "здрасте" в боковое зеркало.

8. Погода — твой враг

Дождь превращает дорогу в каток, а мотоцикл в снаряд. Если очень хочется кататься — может, лучше на симуляторе?

9. Обучение — признак ума

Курсы контраварийной езды — это не для новичков, а для умных. Научиться падать безопасно — тоже искусство.

10. Главное правило — не умереть

Ты не в игре. Второго респауна не будет. Мотосезон лучше завершать стоя, а не лежа.

Кататься на мотоцикле — это круто. Но круче быть живым и с целыми коленями. Так что запоминаем: мотоцикл — друг, но асфальт — злопамятен.