Безопасность на двух колёсах: 10 правил живого мотоциклиста

Мотоцикл — это свобода, ветер в лицо и отличное средство сократить путь от "здоров" до "реанимации", если забыть про осторожность.
Поэтому прежде чем громко газовать и обгонять всё живое, запомните 10 простых, но жизненно необходимых правил для тех, кто хочет ездить, а не лежать.
1. Шлем — это не аксессуар
Даже если ты весь в коже и с бородой до пупка — без шлема ты просто летающая мишень. И нет, полумаска "для стиля" не считается.
2. Защита — это не только от ветра
Куртка с бронёй, перчатки, наколенники — всё это спасает от асфальта, который, как выясняется, тверже, чем казалось с дивана.
3. Видимость — вопрос выживания
Ты не Бэтмен. Черный шлем и чёрная куртка делают тебя невидимкой для водителей. Добавь хоть немного отражателей — пусть тебя хотя бы увидят перед тем, как случайно припаркуются на тебе.
4. Скорость — не единственный кайф
Можно быть крутым и на 80 км/ч. А вот на 180 уже интересно становится патологоанатому.
5. Техосмотр — не формальность
Проверяй тормоза, свет, резину. Если хочешь приключений — лучше прыгнуть с парашютом, чем кататься на лысой резине.
6. Разметка — не декор
Полосы на дороге нарисованы не для красоты. Их лучше соблюдать, чем потом собирать свои зеркала по обочине.
7. Не геройствуй в пробках
Маневрирование между рядами — штука тонкая. Не каждый водитель машины готов к внезапному "здрасте" в боковое зеркало.
8. Погода — твой враг
Дождь превращает дорогу в каток, а мотоцикл в снаряд. Если очень хочется кататься — может, лучше на симуляторе?
9. Обучение — признак ума
Курсы контраварийной езды — это не для новичков, а для умных. Научиться падать безопасно — тоже искусство.
10. Главное правило — не умереть
Ты не в игре. Второго респауна не будет. Мотосезон лучше завершать стоя, а не лежа.
Кататься на мотоцикле — это круто. Но круче быть живым и с целыми коленями. Так что запоминаем: мотоцикл — друг, но асфальт — злопамятен.
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