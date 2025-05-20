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Тихо, мощно, мгновенно: гибрид Porsche едет как суперкар из будущего

1:46
Авто

Громкое имя, маленький аккумулятор и такой разгон, что забываешь, как дышать. Это не шутка — новый Porsche 911 GTS оказался самым захватывающим гибридом года, который не требует розетки и не заставляет выбирать между скоростью и экологией.

Porsche 911 Targa 4S (991)
Фото: flickr.com by ilikewaffles11, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Porsche 911 Targa 4S (991)

Минимум электричества — максимум эффекта

Аккумулятор — всего 1,9 кВт⋅ч. Для сравнения: у Taycan он в 50 раз больше. Но здесь этого хватает, чтобы:

  • мгновенно раскручивать турбину;

  • добавить 54 л. с. и 150 Нм тяги;

  • делать GTS самой быстрой моделью 911 на сегодняшний день.

Разгон до сотни — всего за 2,9 секунды, и всё это с "мягкой" гибридной системой, которая не требует подзарядки от сети.

Электроника под капотом, но не на виду

На панели появилась лишь пара новых индикаторов — ни графиков, ни спецэффектов. Всё работает тихо и фоново: мотор вырабатывает энергию, аккумулятор отдаёт её обратно. Почти незаметно — если не учитывать, как резво машина рвётся с места.

Выхлоп, который хочется слушать снова и снова

Здесь гибрид не глушит звук, а лишь подчёркивает его. Спортивная выхлопная система звучит так, что забываешь про экономию. Но и она есть: реальный расход — 28 миль на галлон, что удивительно для такой мощности.

В чём главная фишка

Этот гибрид не притворяется электромобилем. Он не едет "на батарейке" и не требует жертв. Он просто делает любимый спорткар быстрее, злее и умнее. А это уже совсем другая лига.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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