Лондон не спал: посреди ночи в отель въехал грузовик с машинами на $10 миллионов

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Пока обычные туристы привозят с собой чемоданы, принц Катара Халифа бин Хамад Аль Тани доставил в Лондон… грузовик редчайших гиперкаров. Их общая стоимость — более 10 миллионов долларов, и каждый из них вызывает не меньше ажиотажа, чем звезда мирового кино. Всё это — ради пары дней катания по лондонским улицам.

Фото: Lamborghini is licensed under Free More info Lamborghini Temerario

Гараж мечты в отеле

Прямо из Дохи в центр Лондона в середине ночи прибыл автовоз. Под землю пятизвёздочного отеля начали неспешно спускаться гиперкары, блестящие, как драгоценности. Каждую машину парковала отдельная команда, будто режиссёры и актёры на съёмочной площадке.

Bugatti Divo — первый аккорд

Этот автомобиль — редчайшая модель, выпущенная всего в 40 экземплярах. Его цена — 6 миллионов долларов, и он создан для трека, а не тесных улиц Мейфэра. Аэродинамика, агрессивная посадка, мощнейший W16 — Divo выглядел в подземном гараже как лев в клетке. Чтобы не поцарапать суперкар, его буквально направляли миллиметр за миллиметром.

Ferrari Monza SP2 — элегантность без крыши

Серебристо-серый родстер без лобового стекла и крыши — это стиль на грани минимализма. Салон как капсула времени, мотор — атмосферный V12. Это не просто Ferrari, это гоночная машина из прошлого, оказавшаяся на улицах мегаполиса. И плевать на дождь.

Lamborghini Sian — фиолетовая молния из будущего

Гибридный монстр в карбоне и с золотыми колёсами выглядит так, будто сбежал с площадки "Трансформеров". V12, суперконденсаторы, острые грани и рёв, от которого просыпаются прохожие. В свете фонарей он будто светился изнутри — настоящий пришелец среди классических такси.

Принц с театральной душой

Для Халифы бин Хамада Аль Тани, более известного как KHK, такой автопарад — уже ежегодный ритуал. Пока другие шейхи проводят лето в тени, он устраивает автошоу на улицах одного из самых дорогих городов мира. И делает это со вкусом и масштабом, которым позавидует Голливуд.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

