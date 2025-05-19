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ПАЗик, который вёз всех: народный автобус и его философия тормозов

2:07
Авто

Он скрипел, трясся, нёсся по трассе с упрямством советского носорога — знакомьтесь, ПАЗик.

ПАЗ-672
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ПАЗ-672

Тот самый автобус, что возил школьников, рабочих, дачников и, в особо экстремальных случаях, свадьбы с гармошкой. Главный герой пригородов и неожиданных остановок посреди поля.

Инженерия по вдохновению

ПАЗик не просто ехал — он философски принимал свою судьбу на ухабах. Каждая поездка превращалась в мини-квест: заведётся ли? Закроется ли дверь? Сработает ли тормоз в этот раз — или все-таки придётся тормозить коллективной молитвой и криками водителю "Лёха, дави сцепление!"?

Тормоза как искусство медитации

Система торможения в ПАЗике заслуживает отдельной главы в учебнике дзен-буддизма. Нажал — подожди. Отпустил — держись. А если внезапно сработали — считай, повезло. Для ПАЗика главное — не скорость, а душевность. Он не тормозил, он размышлял над этим.

Комфорт? Забудь. Душевность — всегда

Сиденья в ПАЗике были сделаны по принципу: "Чтобы не засиживались". Обивка — строго из материалов, переживших ядерную зиму, а вентиляция — через открытое окно, даже если на улице минус двадцать.

Он был везде

Сельская дорога, просёлок, маршрут "автовокзал — базар" — ПАЗик был вездесущ. Он не знал слова "невозможно". Если надо — поедет. Если не надо — всё равно поедет, но громче стонать.

Феномен народной любви

Парадоксально, но при всей своей непритязательности ПАЗик стал легендой. Его не любили — им жили. Он не баловал комфортом, но был надёжен как утюг "Москва". Каждый второй житель страны имеет минимум одну байку про поездку в ПАЗике, желательно с курами, тремя вёдрами картошки и соседкой Людой, которая всё время ругалась на водителя.

ПАЗик — не просто автобус. Это эпоха. Это стиль. Это когда тормоза — не функция, а философия.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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