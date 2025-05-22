Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами
Забытые счета россиян: как вернуть деньги, о которых вы даже не помните
Соседов раскрыл секрет успеха SHAMAN'а на Интервидении: один фактор станет решающим
На Роза Хутор развивают оздоровительный туризм
Моя собака правша или левша? Проверьте — и узнаете больше, чем на приёме у ветеринара
Все говорят о борще, но мало кто знает, как вырастить свеклу, которая сделает его волшебным
Поступление на бюджет: вот почему шансы равны нулю для большинства абитуриентов
Остатки обоев превратили обычную тумбу в арт-объект — как повторить

Они не только быстрые, но и терпеливые: топ спорткаров с вечным мотором

2:28
Авто

Быстро — не значит хрупко. Хотя спортивные автомобили давно закрепили за собой репутацию капризных и "одноразовых", среди них есть настоящие выносливые бойцы. Некоторые из этих машин легко проходят сотни тысяч километров, не теряя форму и мощность. Портал HotCars составил подборку спорткаров, чьи двигатели доказали, что скорость и надёжность могут идти рука об руку.

Chevrolet Camaro
Фото: Wikipedia by Kevin Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Chevrolet Camaro

Toyota GR Supra — турбо-долгожитель

На вершине рейтинга — Toyota GR Supra. Под капотом — 3,0-литровая турбированная рядная "шестёрка" B58 от BMW, развивающая 382 л. с. Этот мотор признан одним из самых надёжных за всю историю баварского бренда. Supra уверенно справляется с пробегами и при этом дарит настоящее удовольствие от вождения. Оценка надёжности по версии J. D. Power — 78 из 100.

Porsche 718 — мощь и стабильность

Следом идут Porsche 718 Boxster и Cayman (2024 г.). Их 4,0-литровый оппозитный двигатель на 394 л. с. — это редкий случай, когда высокая производительность сочетается с долговечностью. Оценка надёжности — 86 из 100, что делает их не только быстрыми, но и крепкими на длительном пробеге.

Nissan 370Z — проверенный временем

Замыкает тройку лидер 2010 года — Nissan 370Z. Его 3,7-литровый V6 с 332 л. с. продолжает радовать владельцев без особых капризов. Автомат или механика — неважно: мотор стабилен, как японская катана. Надёжность оценена в 84 балла из 100.

Кто ещё в списке выносливых

В десятку попали и другие заслуженные машины:

  • Chevrolet Camaro (2020)

  • Toyota GR86

  • Honda S2000

  • Porsche 911 (992)

  • Chevrolet Corvette (C6)

  • Lotus Emira

  • Mazda MX-5 Miata (ND)

Каждый из них — доказательство, что спортивный характер не обязательно означает хрупкое здоровье.

Уточнения

Спортивный автомобиль или спорткар — двухместный автомобиль с закрытым или открытым кузовом и одинаковыми по диаметру колёсами, созданный в первую очередь под участие в автогонках, но потенциально пригодный для дорожной эксплуатации.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Авто
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками
Красота и стиль
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
На Роза Хутор развивают оздоровительный туризм
Они не только быстрые, но и терпеливые: топ спорткаров с вечным мотором
Как не бросить спортзал после первой тренировки и сделать его частью своей жизни: личный план для новичка без тренера
Квартира в Чертаново и не только: вот что на самом деле принадлежит сыну Розы Сябитовой
Бесконечная борьба: Западу нужна новая жертва, которая разделит судьбу Украины
Как добиться идеальных колец лука без слёз и нервов — работает даже у новичков
Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars
Этот аромат будто создан для вас: как выбрать идеальный парфюм по месяцу рождения
Baijiahao: Запад наказали за его любимую остроту над Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.