Они не только быстрые, но и терпеливые: топ спорткаров с вечным мотором

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Быстро — не значит хрупко. Хотя спортивные автомобили давно закрепили за собой репутацию капризных и "одноразовых", среди них есть настоящие выносливые бойцы. Некоторые из этих машин легко проходят сотни тысяч километров, не теряя форму и мощность. Портал HotCars составил подборку спорткаров, чьи двигатели доказали, что скорость и надёжность могут идти рука об руку.

Фото: Wikipedia by Kevin Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Chevrolet Camaro

Toyota GR Supra — турбо-долгожитель

На вершине рейтинга — Toyota GR Supra. Под капотом — 3,0-литровая турбированная рядная "шестёрка" B58 от BMW, развивающая 382 л. с. Этот мотор признан одним из самых надёжных за всю историю баварского бренда. Supra уверенно справляется с пробегами и при этом дарит настоящее удовольствие от вождения. Оценка надёжности по версии J. D. Power — 78 из 100.

Porsche 718 — мощь и стабильность

Следом идут Porsche 718 Boxster и Cayman (2024 г.). Их 4,0-литровый оппозитный двигатель на 394 л. с. — это редкий случай, когда высокая производительность сочетается с долговечностью. Оценка надёжности — 86 из 100, что делает их не только быстрыми, но и крепкими на длительном пробеге.

Nissan 370Z — проверенный временем

Замыкает тройку лидер 2010 года — Nissan 370Z. Его 3,7-литровый V6 с 332 л. с. продолжает радовать владельцев без особых капризов. Автомат или механика — неважно: мотор стабилен, как японская катана. Надёжность оценена в 84 балла из 100.

Кто ещё в списке выносливых

В десятку попали и другие заслуженные машины:

Chevrolet Camaro (2020)

Toyota GR86

Honda S2000

Porsche 911 (992)

Chevrolet Corvette (C6)

Lotus Emira

Mazda MX-5 Miata (ND)

Каждый из них — доказательство, что спортивный характер не обязательно означает хрупкое здоровье.

Уточнения

Спортивный автомобиль или спорткар — двухместный автомобиль с закрытым или открытым кузовом и одинаковыми по диаметру колёсами, созданный в первую очередь под участие в автогонках, но потенциально пригодный для дорожной эксплуатации.

