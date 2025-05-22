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Старый дух под новым капотом: кого может соблазнить этот Citroën

Авто

На вторичке появляется немало интересных машин, но эта — настоящая капсула времени. В Москве выставлен на продажу уникальный Citroen C4, собранный не где-нибудь, а на закрывшемся калужском заводе "ПСМА Рус". Это — финальный автомобиль, выпущенный в России по "старым технологиям" и из последних остатков комплектующих.

Citroen C4
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Citroen C4

Автомобиль с подписью "финал"

Модель сошла с конвейера в 2024 году, когда предприятие уже давно не производило серийные автомобили. По сути, это автомобиль-прощание, собранный буквально из того, что осталось на складе. Цена — 2,65 миллиона рублей. Это немного для истории — но немало для "просто С4".

Что внутри под капотом и в салоне

Технически это классический Citroen C4: 1,6-литровый атмосферный двигатель на 115 лошадиных сил и проверенный 6-ступенчатый "автомат" Aisin. Комплектация — на уровне: большой мультимедийный экран, кожаный многофункциональный руль и климат-контроль. Обивка салона — тканевая, но в остальном всё выглядит достойно.

Завод, который был, да всплыл

Предприятие "ПСМА Рус" в Калуге когда-то принадлежало Mitsubishi и Stellantis. Оно остановило производство весной 2022 года. Сейчас здесь собирают китайские кроссоверы Citroen C5 Aircross и Haval M6, причём последние ранее выпускались в Туле. Бренды ушли, сборка осталась — но уже совсем другая.

Этот Citroen — не просто машина, а символ ушедшей эпохи. Возможно, последний "настоящий" француз, собранный в России.

Уточнения

Citroën — французская автомобилестроительная компания, созданная в 1919 году Андре Ситроеном. С 1976 года она стала частью концерна PSA Peugeot Citroën, штаб-квартира находится на улице Fructidor в Париже.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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