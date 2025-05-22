Пять минут у двигателя, которые решают судьбу всей покупки

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанной машины — это почти как игра в русскую рулетку. Внешне авто может быть отполировано до блеска, салон — как новый, а документы — безупречны. Но настоящая интрига скрыта глубже — в сердце автомобиля, в его двигателе.

Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотор автомобиля

Что нужно сделать сразу

Забудьте про сложное оборудование и поездки на сервис. Проверить мотор можно на месте — и это займёт не больше пяти минут. Главное, чтобы двигатель был прогрет до рабочей температуры.

Первым делом — заведите мотор и аккуратно открутите крышку маслозаливной горловины. Здесь важно не просто снять её, а понаблюдать за её поведением.

О чём говорит поведение крышки

Если крышка немного дрожит или подпрыгивает на месте — всё в порядке. Но если её заметно выталкивает наружу, будто изнутри кто-то давит — это уже тревожный сигнал. Такой эффект может указывать на прорыв картерных газов, то есть на проблемы с поршневой группой. А это — дорогостоящий ремонт.

Допустимо, если под крышкой есть немного пара или даже масляные капли. Главное — чтобы из горловины не шёл плотный дым и не было сильного выброса газов.

Проверка на повышенных оборотах

Следующий шаг — немного добавить газа. На исправном моторе это создаёт лёгкое разрежение внутри, и крышку начинает словно втягивать обратно. Если же она продолжает выталкиваться — есть повод насторожиться. Это может свидетельствовать о серьёзном износе цилиндров и поршней.

Зачем всё это нужно

Этот способ не заменяет полноценной диагностики, но он невероятно полезен как предварительная проверка. Особенно когда вы стоите перед выбором: покупать ли машину с большим пробегом или пройти мимо.

Пять минут у открытого капота могут сэкономить вам тысячи на ремонте. И главное — не нужно быть автомехаником, чтобы распознать проблему.

Уточнения

Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение.



