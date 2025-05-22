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Селфи с лазером: как фото машины может оставить вас без телефона

2:15
Авто

Вы можете и не догадываться, что ваш смартфон может выйти из строя… из-за автомобиля. В эпоху, когда каждый стремится сделать эффектный кадр своей машины, особенно если это новенький электрокар с лидаром, одна ошибка при съёмке может обернуться дорогим ремонтом.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Видео, которое встревожило всех

Недавнее видео в соцсетях показывает, как при съёмке Volvo EX90 камера смартфона начинает "гореть" прямо в руках. На экране появляются яркие точки — выгоревшие пиксели сенсора. Причина — лидар, установленный на крыше автомобиля. Он излучает лазер, который, попадая в объектив, повреждает камеру.

Безопасно для глаз, но не для техники

Лидары в автомобилях сертифицированы по классу безопасности Class 1. Это означает, что они не вредят человеческому зрению. Но электроника — другое дело. Особенно уязвимы телеобъективы смартфонов: из-за узкой диафрагмы они улавливают направленные лучи лазера и получают тепловой удар по сенсору.

Комментарий эксперта

Журналист Car and Driver Гэннон Бёрджетт объясняет, что выгорание происходит только в режиме телеобъектива. В начале и в конце видео, когда включён широкоугольный объектив, камера остаётся целой. Стоит переключиться на "теле" — и лидар тут же прожигает пиксели.

Кстати, подобные инциденты происходят не только с машинами. Операторы видеосъёмки неоднократно жаловались на выгоревшие камеры после съёмки лазерных шоу, когда луч попадал прямо в объектив.

Как избежать повреждений

Если вы хотите сделать красивый кадр машины с лидаром, соблюдайте простые меры предосторожности:

  • Не направляйте объектив прямо на лидар, особенно с близкого расстояния

  • Не используйте телеобъектив при съёмке

  • Делайте снимки с широкого угла и на расстоянии

Что нужно запомнить

Лидары — важный элемент современных систем помощи водителю. Они делают вождение безопаснее, но могут быть опасны для вашей техники. То, что безопасно для глаз, может оказаться смертельно для камеры.

Уточнения

Лида́р — лазерный локатор, использующий технологию испускания лазером волн оптического диапазона с дальнейшей регистрацией лазерных импульсов, которые были рассеяны объектами: лазерную (или оптико-электронную) локацию. Лазерная локация использует методы обнаружения и определения угловых координат объектов аналогичные используемым в радиолокации, однако имеет большую разрешающую способность и точность.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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