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ЗИЛ, АЗЛК, ГАЗ: что стало с автогигантами СССР

2:08
Авто

Когда-то эти названия звучали гордо. ЗИЛ вывозил партийных боссов и строил армейские грузовики, АЗЛК давал народу "Москвичей", а ГАЗ штамповал "Волги" и "Чайки" — символы престижной жизни позднего СССР.

Разгромленные остатки завода АЗЛК
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Разгромленные остатки завода АЗЛК

Но что случилось с этими гигантами, когда Советский Союз канул в Лету? Кто выжил, кто умер, а кто — переродился в нечто совсем иное?

ЗИЛ — от парадов до парковок

Был: Завод имени Лихачёва выпускал не только грузовики, но и правительственные лимузины. Один из столпов индустриального СССР.

Стало: После 2000-х производство угасало. К 2016 году завод был официально закрыт. Сегодня на его месте — жилые комплексы и торговые центры. Осталась лишь память и музейная техника.

АЗЛК — "Москвич", который ушёл

Был: Московский автозавод имени Ленинского Комсомола создавал "народные" автомобили, особенно любимые в экспортных версиях.

Стало: После 1990-х завод пережил попытки перезапуска, но в 2006-м был признан банкротом. В 2022 году бренд "Москвич" перезапустили на бывшей площадке Renault — теперь под госконтролем и с китайской начинкой.

ГАЗ — крепкий старожил

Был: Горьковский автозавод — гигант, производивший всё: от легендарной "Победы" и "Чайки" до армейских "Шишиг".

Стало: Единственный из тройки, кто выжил и даже модернизировался. Сегодня выпускает коммерческий транспорт (серии "ГАЗель") и спецтехнику. Сотрудничает с отечественными и зарубежными поставщиками, адаптируется к санкционным реалиям.

История советского автопрома — как фильм с неожиданным финалом: кто-то растворился в небытие, кто-то воскрес в новом образе, а кто-то продолжает крутить колёса, адаптируясь к рынку.

Но все три имени — ЗИЛ, АЗЛК, ГАЗ — навсегда остались частью индустриального ДНК страны. В музеях, гаражах и — кто знает — может быть, ещё и в будущем.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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