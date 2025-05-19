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Топ-5 самых странных советских вездеходов: техника, которой удивлялись даже в СССР

2:22
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В СССР делали вездеходы на любой вкус: колёсные, гусеничные, плавающие и даже шагающие.

Шнекоход ЗИЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шнекоход ЗИЛ

Но иногда инженерная мысль заходила так далеко, что результат вызывал лёгкое недоумение — что это вообще было? Сегодня вспомним самые странные, необычные и даже футуристичные вездеходы, созданные в эпоху, когда "надо было ехать — значит, поедем".

1. ЗИЛ-2906 — вездеход на винтах

  • Что это: спасатель для космонавтов, застрявших в болоте или тайге
  • Как работает: вместо колёс — два огромных винта, как у мясорубки
  • Где ездит: по болоту, снегу, воде, НО по асфальту — нет
  • Почему странный: выглядит как подводная лодка на суше и двигается, как змея.

2. Вездеход "Пеликан"

  • Разработка: для Антарктиды и Арктики
  • Особенности: огромные низконапорные шины с давлением в шине как в надувной лодке
  • Почему странный: колёса — как у детского бассейна, кузов — как у автобуса. Выглядело комично, но ехало везде.

3. Аэросани СКА-3

  • Что это: сани с авиационным винтом от самолёта
  • Применение: доставка почты, врачей, продуктов по зимним просторам
  • Почему странный: мчались 100 км/ч по льду и снегу — как фантом из сказки, шумели как вертолёт, но были на полозьях.

4. Вездеход ЗИЛ-135ЛМ

  • Придуман: как носитель для ракет, но использовался и как транспорт
  • Привод: 8x8, с двумя моторами (!) — по одному на борт
  • Почему странный: выглядел как боевой муравей на стероидах и имел сложнейшую конструкцию, которую не любили механики.

5. Вездеход "Шагающий трактор"

  • Эксперимент: 1960-е, Ленинград
  • Как устроен: четыре ноги, шагал как механический паук
  • Почему странный: выглядел футуристично, но оказался бесполезным. При ходьбе "ноги" застревали, вибрации — как на землетрясении.

Советские инженеры не боялись экспериментировать — даже если техника выглядела как смесь безумной фантазии и конструктора из детского сада. Многие из этих вездеходов не пошли в серию, но остались в истории как смелые (и местами сумасшедшие) идеи своего времени.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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