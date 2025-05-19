Топ-5 самых странных советских вездеходов: техника, которой удивлялись даже в СССР

В СССР делали вездеходы на любой вкус: колёсные, гусеничные, плавающие и даже шагающие.
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шнекоход ЗИЛ
Но иногда инженерная мысль заходила так далеко, что результат вызывал лёгкое недоумение — что это вообще было? Сегодня вспомним самые странные, необычные и даже футуристичные вездеходы, созданные в эпоху, когда "надо было ехать — значит, поедем".
1. ЗИЛ-2906 — вездеход на винтах
Что это: спасатель для космонавтов, застрявших в болоте или тайге
Как работает: вместо колёс — два огромных винта, как у мясорубки
Где ездит: по болоту, снегу, воде, НО по асфальту — нет
Почему странный: выглядит как подводная лодка на суше и двигается, как змея.
2. Вездеход "Пеликан"
Разработка: для Антарктиды и Арктики
Особенности: огромные низконапорные шины с давлением в шине как в надувной лодке
Почему странный: колёса — как у детского бассейна, кузов — как у автобуса. Выглядело комично, но ехало везде.
3. Аэросани СКА-3
Что это: сани с авиационным винтом от самолёта
Применение: доставка почты, врачей, продуктов по зимним просторам
Почему странный: мчались 100 км/ч по льду и снегу — как фантом из сказки, шумели как вертолёт, но были на полозьях.
4. Вездеход ЗИЛ-135ЛМ
Придуман: как носитель для ракет, но использовался и как транспорт
Привод: 8x8, с двумя моторами (!) — по одному на борт
Почему странный: выглядел как боевой муравей на стероидах и имел сложнейшую конструкцию, которую не любили механики.
5. Вездеход "Шагающий трактор"
Эксперимент: 1960-е, Ленинград
Как устроен: четыре ноги, шагал как механический паук
Почему странный: выглядел футуристично, но оказался бесполезным. При ходьбе "ноги" застревали, вибрации — как на землетрясении.
Советские инженеры не боялись экспериментировать — даже если техника выглядела как смесь безумной фантазии и конструктора из детского сада. Многие из этих вездеходов не пошли в серию, но остались в истории как смелые (и местами сумасшедшие) идеи своего времени.