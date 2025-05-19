Топ-5 самых странных советских вездеходов: техника, которой удивлялись даже в СССР

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В СССР делали вездеходы на любой вкус: колёсные, гусеничные, плавающие и даже шагающие.

Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шнекоход ЗИЛ

Но иногда инженерная мысль заходила так далеко, что результат вызывал лёгкое недоумение — что это вообще было? Сегодня вспомним самые странные, необычные и даже футуристичные вездеходы, созданные в эпоху, когда "надо было ехать — значит, поедем".

1. ЗИЛ-2906 — вездеход на винтах

Что это: спасатель для космонавтов, застрявших в болоте или тайге

Как работает: вместо колёс — два огромных винта, как у мясорубки

Где ездит: по болоту, снегу, воде, НО по асфальту — нет

Почему странный: выглядит как подводная лодка на суше и двигается, как змея.

2. Вездеход "Пеликан"

Разработка: для Антарктиды и Арктики

Особенности: огромные низконапорные шины с давлением в шине как в надувной лодке

Почему странный: колёса — как у детского бассейна, кузов — как у автобуса. Выглядело комично, но ехало везде.

3. Аэросани СКА-3

Что это: сани с авиационным винтом от самолёта

Применение: доставка почты, врачей, продуктов по зимним просторам

Почему странный: мчались 100 км/ч по льду и снегу — как фантом из сказки, шумели как вертолёт, но были на полозьях.

4. Вездеход ЗИЛ-135ЛМ

Придуман: как носитель для ракет, но использовался и как транспорт

Привод: 8x8, с двумя моторами (!) — по одному на борт

Почему странный: выглядел как боевой муравей на стероидах и имел сложнейшую конструкцию, которую не любили механики.

5. Вездеход "Шагающий трактор"

Эксперимент: 1960-е, Ленинград

Как устроен: четыре ноги, шагал как механический паук

Почему странный: выглядел футуристично, но оказался бесполезным. При ходьбе "ноги" застревали, вибрации — как на землетрясении.

Советские инженеры не боялись экспериментировать — даже если техника выглядела как смесь безумной фантазии и конструктора из детского сада. Многие из этих вездеходов не пошли в серию, но остались в истории как смелые (и местами сумасшедшие) идеи своего времени.