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Система Start/Stop в автомобиле: неудобство или необходимость – мнения на грани конфликта

2:02
Авто

Технология Start/Stop, автоматически отключающая двигатель автомобиля на светофорах и в пробках, может вскоре лишиться поддержки.

авто Toyota, кнопка Start-Stop
Фото: commons.wikimedia by Johntorcasio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
авто Toyota, кнопка Start-Stop

Глава Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Ли Зелдин выразил сомнение в её популярности, заявив, что "все её ненавидят". На этом фоне EPA может пересмотреть стимулирующие меры, побуждающие автопроизводителей внедрять данную систему.

Основной стимул для производителей — экологические кредиты, которые позволяют компенсировать выбросы и соблюсти экологические нормы без необходимости масштабной модернизации двигателей.

Благодаря этим бонусам, функция Start/Stop широко используется, несмотря на недовольство водителей, которые находят её неудобной и навязчивой.

С точки зрения экономии топлива, технология приносит определённую пользу. По данным EPA, экономия составляет от 4 до 5%, особенно в городском цикле. Однако эффективность зависит от частоты и продолжительности остановок. Варианты с мягкими гибридными системами обеспечивают более плавную работу, снижая дискомфорт от постоянного включения и выключения мотора.

Будущее технологии остаётся неясным. EPA может изменить правила предоставления экологических бонусов или вовсе отказаться от них. В таком случае автопроизводителям придётся пересмотреть экономическую целесообразность использования Start/Stop в новых моделях.

Водители чаще всего могут отключить систему вручную, но при следующем запуске двигателя она активируется снова. Это вызывает раздражение как у водителей, так и у пассажиров, особенно в условиях пригородной езды.

Несмотря на критику, система Start/Stop по-прежнему остаётся полезной с точки зрения экологии и эффективности. Её дальнейшая судьба будет зависеть от решений регуляторов и отзывов потребителей.

Уточнения

Система «старт-стоп» (англ. «Start-stop» system) — технология, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу.

Агентство по охране окружающей среды США (АООС США) (англ. United States Environmental Protection Agency; EPA) — агентство федерального правительства США, созданное с целью защиты окружающей среды и здоровья людей, для чего разрабатывает и следит за исполнением норм, основанных на законах, принятых Конгрессом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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