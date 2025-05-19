Троллейбус СССР: царь городских дорог и кошмар проводов

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Когда-то троллейбусы считались вершиной прогресса — без дыма, без бензина, зато с паутиной проводов, которые запутывались везде, где только могли.

Фото: commons.wikimedia.org by GTRus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Троллейбус 060 (Дзержинск) (1)

Эти электрические исполины гордо бороздили улицы советских и постсоветских городов, величественно гудя и шипя. Для одних — символ стабильности и социалистической дисциплины. Для других — медленный транспорт с характером, вечно отстающий от расписания.

Немного истории

Первые троллейбусы в СССР появились в 1933 году в Москве. Их запуск стал настоящей сенсацией — наконец-то транспорт, который не зависел от рельсов, но всё ещё привязан к проводам, как школьник к домашнему заданию. С тех пор троллейбусы стали неотъемлемой частью городской жизни.

Легендарные модели ЗиУ-5 и ЗиУ-9 бороздили улицы десятков городов, становясь частью детства, юности и понедельничных опозданий.

Бонусный кошмар — контактная сеть

Главная фишка троллейбуса — это, конечно, провода. По эстетике — провал, по практичности — тоже не всегда радость. В гололёд они искрились, при порывах ветра обрывались, а в случае малейшего отклонения токоприёмников — просто отключали транспорт от цивилизации. Водитель шёл с шестом, возвращать "рога" на место — почти как рыцарь с копьём, только под напряжением.

Экология и ностальгия

Сегодня троллейбус переживает нелёгкие времена. В одних городах их списывают, в других — пытаются "реанимировать" как экологически чистый транспорт. Но ностальгия сильна: многие до сих пор вспоминают характерный скрип, запах обивки и женский голос в салоне, сообщающий: "Осторожно, двери закрываются".

Троллейбус — это не просто транспорт, а символ эпохи, в которой даже электричество ходило по расписанию. И хотя сегодня его часто заменяют на автобусы или электробусы, в душе многих он всё ещё остаётся царём дорог — пусть и немного усталым, с антеннами на голове и характером настоящего городского аристократа.