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Такси вчера и сегодня: от Волги с шашечками до приложений с бонусами

2:05
Авто

Такси — одна из важнейших составляющих городской жизни.

ГАЗ-24-01 Волга
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ГАЗ-24-01 Волга

За последние десятилетия эта сфера прошла огромный путь: от классических советских машин с узнаваемыми "шашечками" на крыше до современных сервисов с мобильными приложениями и программами лояльности.

Советское такси: "Волга" и стандарты эпохи

В советское время такси представляло собой строго регламентированную службу. Главным символом городских перевозок была легендарная "Волга" ГАЗ-24 — просторный и надёжный автомобиль, который использовался как для работы таксистами, так и для перевозки официальных лиц.

Машины обычно были окрашены в жёлтый или белый цвет и украшены фирменными "шашечками" на крыше.
Заказать такси можно было по телефону диспетчерской службы, а повсюду работали так называемые "автолавки" — специализированные точки вызова.

Оплата происходила наличными, тарифы были фиксированными, и услуга не отличалась большой доступностью или скоростью.

Современное такси: удобство, скорость и технологии

Сегодня рынок такси кардинально изменился благодаря цифровым технологиям. На смену диспетчерам пришли приложения, которые позволяют заказать автомобиль в пару кликов, выбрать класс машины и даже оплатить поездку без наличных.

Популярные сервисы сегодня предлагают бонусные программы, скидки и возможность отслеживать поездку в реальном времени. Водители проходят строгий отбор, а клиентам доступны отзывы и рейтинги, что повышает качество сервиса.

В некоторых городах развивается электромобильный и каршеринг — новые форматы городской мобильности.

От "Волги" с шашечками, которая была символом советского такси, до современных приложений с бонусами — служба такси отражает изменения в обществе и технологиях. Сегодня это удобный и доступный сервис, который продолжает совершенствоваться, оставаясь важной частью жизни города.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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