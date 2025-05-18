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ТОП-10 советских автомобилей с характером

3:17
Авто

Эти машины не просто средства передвижения — каждая из них стала символом своей эпохи, запомнилась по стилю, мощности или народной любви.
Вот ТОП-10 автомобилей СССР с характером.

ГАЗ 24 ХАЮ
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ 24 ХАЮ

1. ВАЗ-2101 "Копейка" (1970)

Икона советского автопрома. Основана на Fiat 124, но переделана для суровых условий: с усиленной подвеской и прочным кузовом. Стала настоящим народным автомобилем.

2. ГАЗ-24 "Волга" (1970)

Выбор чиновников и таксистов. Элегантный, просторный, с узнаваемым хромированным обликом. Символ "престижа" в позднем СССР.

3. ЗИЛ-4104 (1978)

Лимузин ЦК КПСС. Роскошный, тяжёлый, мощный — до 7 литров объёма двигателя. Возили Брежнева, Андропова и других лидеров страны.

4. Москвич-412 (1967)

Выносливый трудяга. Его любили за простоту и надёжность. Даже экспортировался в Европу и считался технологически продвинутым по меркам СССР.

5. ЗАЗ-965 "Горбатый Запорожец" (1960)

Улыбка на колёсах. Компактный и необычный по дизайну, стал первым автомобилем для миллионов советских семей. Часто становился объектом шуток, но был искренне любим.

6. УАЗ-469 (1972)

Вездеход с военным характером. Любим армией, геологами и охотниками. Простой, проходимый, легко ремонтировался "в поле".

7. ГАЗ-66 (1964)

"Шишига" — армейский грузовик с полным приводом. Отличался высокой проходимостью. Один из самых узнаваемых грузовиков СССР.

8. Чайка ГАЗ-13 (1959)

Роскошь на госслужбе. Широкая решётка, обилие хрома и плавные формы. Возила министров и партийную элиту. В народ просто так не продавалась.

9. ВАЗ-2106 (1976)

Одна из самых удачных и долгоживущих моделей "Жигулей". Комфортный салон, стильный вид, множество улучшений по сравнению с 2101. Была "автомобилем мечты" для миллионов.

10. ЛуАЗ-969 (1967)

Миниатюрный полноприводный внедорожник. Ездил там, где другие застревали. Разрабатывался для армии, но стал популярен и в сельской местности.

Советские автомобили создавались не столько ради комфорта, сколько ради надёжности, простоты ремонта и адаптации к реалиям страны — от Сибири до Средней Азии. У каждого была своя душа, свои слабости и свои фанаты. И до сих пор многие из них на ходу!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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