Советский ответ Quattro: история забытого полноприводного АЗЛК-21416

Когда в начале 1980-х годов Audi Quattro перевернула представление о легковых автомобилях с полным приводом, в Советском Союзе решили не отставать. Так родилась идея создания АЗЛК-21416 — полноприводной версии "Москвича", способной конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Были две причины:
Коммерческий успех Audi Quattro за рубежом
Плохие дороги внутри страны, где классические "переднеприводники" часто сдавались
Уже в 1984 году — ещё до запуска массового производства модели АЗЛК-2141 — Министерство автомобильной промышленности дало зелёный свет на разработку полноприводной версии. Проект получил индекс АЗЛК-21416.
Концепция полноприводного "Москвича" была удачно реализована благодаря:
Продольному расположению двигателя, аналогичному Quattro
Участию британской компании FFD (Ferguson Formula Developments)
Использованию самоблокирующегося дифференциала Torsen, как у Audi
Модифицированной коробке, вторичному валу, новой подвеске и карданному валу
С технической точки зрения — это был вполне современный и логичный автомобиль, особенно по меркам Советского Союза.
Под капотом опытного АЗЛК-21416 стоял экспериментальный двигатель АЗЛК-21414:
Объём — 1,8 литра
Мощность — 95 л. с.
Карбюратор, 8-клапанная головка, чугунный блок, ременной ГРМ
Двигатель идеально подходил для новой трансмиссии и уверенно "тащил" автомобиль на бездорожье.
К концу 1980-х АЗЛК-21416 прошёл испытания. Из всех протестированных трансмиссий вариант с дифференциалом Torsen оказался лучшим. Машина уверенно вела себя на скользкой дороге и при движении вне асфальта.
К 1990 году модель была готова к серийному производству. Более того, в планах были:
Седан АЗЛК-214126
Пикап АЗЛК-2335
Как это часто бывало, распад Советского Союза разрушил амбициозные планы. В производственную серию модель не пошла, ограничившись несколькими прототипами.
Однако интерес к полному приводу у завода не угас: один из спортивных автомобилей АЗЛК с системой 4x4 даже стал бронзовым призёром чемпионата Европы по автокроссу.
В 1999 году, уже на излёте существования завода, была выпущена небольшая партия полноприводных седанов: "Калита" и "Князь Владимир". Они использовали наработки проекта АЗЛК-21416. Это были последние попытки возродить завод, но увы — безуспешные.
Audi Quattro (quattro в переводе с итал. — «четыре») — дорожный и раллийный автомобиль, производившийся в Германии автомобилестроительной компанией Audi.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.