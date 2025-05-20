Советский ответ Quattro: история забытого полноприводного АЗЛК-21416

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Когда в начале 1980-х годов Audi Quattro перевернула представление о легковых автомобилях с полным приводом, в Советском Союзе решили не отставать. Так родилась идея создания АЗЛК-21416 — полноприводной версии "Москвича", способной конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by FROZTEN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Азлк 2141

Зачем Советскому Союзу понадобился Москвич 4x4

Были две причины:

Коммерческий успех Audi Quattro за рубежом Плохие дороги внутри страны, где классические "переднеприводники" часто сдавались

Уже в 1984 году — ещё до запуска массового производства модели АЗЛК-2141 — Министерство автомобильной промышленности дало зелёный свет на разработку полноприводной версии. Проект получил индекс АЗЛК-21416.

Вдохновлён Audi, собран в Советском Союзе

Концепция полноприводного "Москвича" была удачно реализована благодаря:

Продольному расположению двигателя, аналогичному Quattro

Участию британской компании FFD (Ferguson Formula Developments)

Использованию самоблокирующегося дифференциала Torsen, как у Audi

Модифицированной коробке, вторичному валу, новой подвеске и карданному валу

С технической точки зрения — это был вполне современный и логичный автомобиль, особенно по меркам Советского Союза.

Двигатель: простой, но достойный

Под капотом опытного АЗЛК-21416 стоял экспериментальный двигатель АЗЛК-21414:

Объём — 1,8 литра

Мощность — 95 л. с.

Карбюратор, 8-клапанная головка, чугунный блок, ременной ГРМ

Двигатель идеально подходил для новой трансмиссии и уверенно "тащил" автомобиль на бездорожье.

Тесты, доработка — и готовность к серии

К концу 1980-х АЗЛК-21416 прошёл испытания. Из всех протестированных трансмиссий вариант с дифференциалом Torsen оказался лучшим. Машина уверенно вела себя на скользкой дороге и при движении вне асфальта.

К 1990 году модель была готова к серийному производству. Более того, в планах были:

Седан АЗЛК-214126

Пикап АЗЛК-2335

Распад Союза — и конец проекта

Как это часто бывало, распад Советского Союза разрушил амбициозные планы. В производственную серию модель не пошла, ограничившись несколькими прототипами.

Однако интерес к полному приводу у завода не угас: один из спортивных автомобилей АЗЛК с системой 4x4 даже стал бронзовым призёром чемпионата Европы по автокроссу.

Последний аккорд: Калита и Князь Владимир

В 1999 году, уже на излёте существования завода, была выпущена небольшая партия полноприводных седанов: "Калита" и "Князь Владимир". Они использовали наработки проекта АЗЛК-21416. Это были последние попытки возродить завод, но увы — безуспешные.

Уточнения

Audi Quattro (quattro в переводе с итал. — «четыре») — дорожный и раллийный автомобиль, производившийся в Германии автомобилестроительной компанией Audi.

