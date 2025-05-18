Скорость на навигаторе и спидометре не совпадает: кому всё-таки верить, чтобы не получить штраф

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Навигатор и спидометр редко сходятся в показаниях. Один занижает, другой завышает, а водитель остаётся в лёгком недоумении. Кто из них прав?

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Мобильный навигатор не спешит

Современные водители всё чаще используют смартфон вместо штатной навигации. Он показывает пробки, камеры и, разумеется, скорость. Причём цифры там часто ниже, чем на панели. Парадокс? Не совсем.

Как пояснили в ГАИ, навигатор ориентируется на GPS-данные, а значит, его погрешность минимальна. А вот спидометр, наоборот, обычно завышает скорость на 5-10%. Это сделано специально.

Производители играют на опережение

Если бы спидометр занижал скорость, водители бы чаще получали штрафы и… массово шли в суд. Чтобы избежать исков, автопроизводители перестраховываются: скорость на панели всегда немного выше реальной. Кроме того, это усиливает эффект от разгона — до "сотни" вроде бы летишь, а на деле ещё не догнал.

Даже если машина получает данные с точных датчиков ABS или ESP, в итоговой цифре всё равно есть запас на завышение. Это прописано в технических регламентах и полностью легально.

А кому верить

С точки зрения точности — навигатору. С точки зрения безопасности и штрафов — спидометру. Именно он считается официальным источником при фиксации нарушений. Поэтому лучше ехать "по приборам", даже если навигатор говорит, что всё ок.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

