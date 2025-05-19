Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года

До 2022 года Lada развивалась не так свободно, как могла бы. Об этом рассказал Сергей Ильинский, руководитель пресс-службы АвтоВАЗа, в интервью радиостанции "Москва FM". По его словам, французский альянс Renault, владевший долей в компании, навязывал ограничения, тормозившие технологическое и экспортное развитие бренда.
Renault якобы рассматривал Lada как "входной билет" на российский рынок — машины АвтоВАЗа не должны были соперничать с моделями партнёров. По этой причине отечественные автомобили лишались современных опций и продвинутой электроники, чтобы не создавать внутренней конкуренции.
Экспорт тоже был под контролем: в ряде стран появление Lada запрещалось, чтобы не мешать продажам европейской Dacia. Однако теперь, когда иностранные акционеры ушли, подобных ограничений больше нет.
Ильинский подчеркнул: несмотря на использование глобальной платформы CMF-B, Lada Iskra полностью переработана для российских условий. Добавлено 400 новых компонентов, локализация шасси и электроники — стопроцентная. Теперь остановить производство административными мерами невозможно.
АвтоВАЗ активно наращивает зарубежное присутствие. На недавней экспортной конференции в ОАЭ собрались представители 38 стран. В 2024 году Lada продавалась в 20 странах, экспорт составил около 20 тысяч машин. Цель на 2025 год — не менее 30 тысяч автомобилей.
Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.
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