Какую снимать первой: схватился не за ту клемму — у машины теперь глюки и потеря памяти

Снятие клемм с аккумулятора кажется делом элементарным. Но в век "умных" автомобилей одно неверное движение способно вырубить мультимедийку, сбросить навигацию или вовсе заблокировать мозги машины. А дальше — эвакуатор, дилер и чек на кругленькую сумму.
В Porsche, BMW, Mercedes и других "электронных замках на колёсах" резкое отключение питания воспринимается системой как попытка взлома. Итог — блокировка ЭБУ и требование "пропуск в виде дилерской диагностики". Без неё - ни стартера, ни жизни.
Если речь о простом авто — сбросятся часы, вылетят настройки радио, откажет мультимедия. Неприятно, но терпимо. А вот если полезешь первым снимать "плюс" — могут погореть мозги, особенно если ключ или гаечка случайно коснутся кузова. Минус-то ещё подключён, а это уже — привет, коротыш.
После отключения питания система забудет радиостанции, часы и маршруты. Не паниковать: придётся всё настроить заново. Главное — машина на ходу и не требует вызова специалистов с ноутбуком за 15 тысяч.
Пара минут на соблюдение порядка — и никаких проблем. А ещё лучше — не забыть защитные колпачки: от них зависит, сколько будет стоить ваша невинная попытка "почистить клеммы".
Кле́ммная коло́дка — электроустановочное изделие, предназначенное для соединения проводов.
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