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Какую снимать первой: схватился не за ту клемму — у машины теперь глюки и потеря памяти

1:53
Авто

Снятие клемм с аккумулятора кажется делом элементарным. Но в век "умных" автомобилей одно неверное движение способно вырубить мультимедийку, сбросить навигацию или вовсе заблокировать мозги машины. А дальше — эвакуатор, дилер и чек на кругленькую сумму.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Почему премиум машины не прощают спешки

В Porsche, BMW, Mercedes и других "электронных замках на колёсах" резкое отключение питания воспринимается системой как попытка взлома. Итог — блокировка ЭБУ и требование "пропуск в виде дилерской диагностики". Без неё - ни стартера, ни жизни.

Даже бюджетки реагируют: не ошибись с клеммой

Если речь о простом авто — сбросятся часы, вылетят настройки радио, откажет мультимедия. Неприятно, но терпимо. А вот если полезешь первым снимать "плюс" — могут погореть мозги, особенно если ключ или гаечка случайно коснутся кузова. Минус-то ещё подключён, а это уже — привет, коротыш.

Как всё делать правильно:

Отключение

  1. Сначала минус.
  2. Потом плюс.
  3. Клеммы — под защитные колпачки.
  4. Только после этого — любые работы.

Установка

  1. Надёжно закрепить аккумулятор.
  2. Подключить плюс.
  3. Затем минус.
  4. Проверить крепления — и только тогда запуск.

Сбросилось всё? Это нормально

После отключения питания система забудет радиостанции, часы и маршруты. Не паниковать: придётся всё настроить заново. Главное — машина на ходу и не требует вызова специалистов с ноутбуком за 15 тысяч.

Пара минут на соблюдение порядка — и никаких проблем. А ещё лучше — не забыть защитные колпачки: от них зависит, сколько будет стоить ваша невинная попытка "почистить клеммы".

Уточнения

Кле́ммная коло́дка — электроустановочное изделие, предназначенное для соединения проводов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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