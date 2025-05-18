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Проехал на красный и остался прав — странно, но закон разрешает

2:16
Авто

Проезд на красный — нарушение, но не всегда всё так просто. Иногда правила допускают исключения, и важно знать, когда вы действительно виноваты, а когда — действовали по закону.

Красный сигнал светофора
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный сигнал светофора

Красный, но вы на перекрёстке

Если вы въехали на зелёный и не успели покинуть перекрёсток до смены сигнала — продолжайте движение. Согласно пункту 13.7 ПДД, вы не обязаны останавливаться посреди дороги: это может создать аварийную ситуацию. Как объяснил представитель ГАИ в беседе с порталом njcar. ru, в этом случае вы сохраняете приоритет и не нарушаете ПДД.

А если застряли из-за пробки

Другое дело — выехали на перекрёсток, зная о заторе, и встали на вафельной разметке, когда уже загорелся красный. Тут вас ждёт штраф — 1000 рублей по ч.1 ст.12.13 КоАП РФ. Правила требуют не выезжать на перекрёсток, если не уверены, что сможете его проехать до конца. Иначе создаётся помеха другим участникам движения.

Что важнее: светофор или регулировщик

Ответ однозначен — регулировщик. Его жесты имеют высший приоритет перед всеми сигналами и знаками. Пункт 6.15 ПДД прямо об этом говорит. Если инспектор махнул — можно ехать, даже если горит красный.

Крайняя необходимость

Бывают ситуации, когда нарушение правил — вынужденная мера. Например, вы везёте тяжело раненого в больницу, дорога пуста, и нужно ехать. Согласно статье 2.7 КоАП РФ, если действия направлены на предотвращение большего вреда, и риски минимальны — это не будет считаться нарушением.

Пропустить скорую или остаться на месте

Если на красный вы стоите перед стоп-линией, а сзади спешит скорая с сиреной — пропустить её необходимо. За непропуск спецтехники грозит штраф до 7500 рублей или лишение прав на год. Но за пересечение стоп-линии на красный — всего 1000 рублей. Выбор очевиден: лучше штраф, чем потеря прав и чья-то жизнь под угрозой.

Уточнения

Зако́н — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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