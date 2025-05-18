Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошиблись с контекстом: Виталий Гогунский раскрыл истинный смысл своих высказываний о женщинах
Топ-4 способа сделать дорожки на даче — от опилок до плитки
Мифы о советской столовой: как было на самом деле
Неизвестная Греция: узнайте, почему скромная деревушка Гераки стоит вашего внимания
Ноги просят пощады: одна привычка делает лето невыносимым
Самая дорогая порода мира: за что мастифа продали за 1,5 миллиона
Без макияжа и шрамов: 41-летняя Алсу доказала отсутствие пластики
Джигурда вступился за Авербуха: неожиданный поворот в скандале вокруг Арзамасовой
Урожай, который не подведёт: лучшие сорта яблок для сурового климата

Мопеды, авто, грузовики: как техника формировала повседневность в СССР

1:35
Авто

В СССР техника была больше, чем транспорт. Мопеды, легковые машины и грузовики становились частью жизни, символами свободы, труда и статуса.

Волга, Москвич, Жигули
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Волга, Москвич, Жигули

В условиях дефицита они превращались в мечту, в предмет заботы и гордости.

Мопеды — первые шаги к независимости

Для подростков, особенно в сёлах, мопед был первой техникой и символом свободы. "Рига", "Карпаты", "Верховина" — шумные, простые, но такие желанные. Их чинили вручную, улучшали, берегли.

Автомобили — статус и борьба

Собственный автомобиль в СССР означал многое. "Москвич", "Жигули" или "Волга" доставались с боем — через очереди, связи, накопления. Авто обслуживали с любовью, хранили в гараже как реликвию. Поездка на юг превращалась в семейное событие года.

Грузовики — опора страны

Грузовики работали на стройках, в колхозах, в армии. "КамАЗ", "ЗИЛ", "ГАЗ" — не просто машины, а символы тяжёлого труда. Водители жили в кабине, ездили в любую погоду и чувствовали себя частью большого дела.

В советской реальности техника была не только помощником, но и частью культуры. Она давала движение, самостоятельность и чувство достоинства.

Мопеды учили свободе, легковушки — ответственности, грузовики — выносливости. Железо в СССР не просто гудело — оно жило рядом с человеком.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Авто
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого Аудио 
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Туризм
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота Аудио 
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться
Садоводство, цветоводство
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Последние материалы
Топ-4 способа сделать дорожки на даче — от опилок до плитки
Мифы о советской столовой: как было на самом деле
Неизвестная Греция: узнайте, почему скромная деревушка Гераки стоит вашего внимания
Ноги просят пощады: одна привычка делает лето невыносимым
Самая дорогая порода мира: за что мастифа продали за 1,5 миллиона
Без макияжа и шрамов: 41-летняя Алсу доказала отсутствие пластики
Джигурда вступился за Авербуха: неожиданный поворот в скандале вокруг Арзамасовой
Урожай, который не подведёт: лучшие сорта яблок для сурового климата
Прыщи исчезают, как по щелчку: пчёлы случайно раскрыли секрет, о котором молчали аптекари
10 ошибок при мытье посуды, которые совершают почти все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.