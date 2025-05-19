Эти машины можно продать дороже, чем купили — не миф, а реальность

Автомобиль долгое время считался убыточной покупкой: взяли — и сразу попрощались с частью денег. Но времена меняются. На фоне нестабильности, инфляции и сокращения поставок на рынок появляются модели, которые не только не теряют в цене, но даже прибавляют в стоимости.
Некоторые авто сегодня стали чуть ли не эквивалентом валюты. Их покупка оказывается выгодным вложением — при условии разумного выбора и бережной эксплуатации.
Toyota Land Cruiser 200
Символ надёжности и ликвидности. Дизельный мотор 4.5, классическая коробка, выносливость. Даже с пробегом более 250 тысяч остаётся желанным на рынке. Покупка превращается в инвестицию.
Toyota Camry XV70
Сбалансированный бизнес-класс без излишеств. Особенно ценятся простые комплектации — с классическим "автоматом" и атмосферником. Надёжность + дефицит = устойчивый рост цены.
Toyota RAV4 (XA50)
Из семейного кроссовера превратился в дефицитный товар. Простота, живучесть и репутация — вот формула, которая удерживает цену. Особый интерес к машинам с мотором 2.0 и вариатором.
Lexus GX460
Рамный олдскул с V8 — машина с характером и имиджем. Ценится за честный атмосферный мотор и надёжную механику. Дизайн не пугает — наоборот, вызывает доверие.
Suzuki Jimny
Компактный, квадратный, рамный. Культовая модель с постоянным спросом. Даже с пробегом цена не падает — просто потому что новых почти нет.
Hyundai Solaris II
Народный седан, который держит цену благодаря надёжности и доступности. Машина без лишнего пафоса, но с отличной ликвидностью. Особо ценятся ухоженные экземпляры с прозрачной историей.
В 2025 году машина может быть не только средством передвижения, но и активом. Главное — знать, что выбирать, и не экономить на обслуживании.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?