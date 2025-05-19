Эти машины можно продать дороже, чем купили — не миф, а реальность

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Автомобиль долгое время считался убыточной покупкой: взяли — и сразу попрощались с частью денег. Но времена меняются. На фоне нестабильности, инфляции и сокращения поставок на рынок появляются модели, которые не только не теряют в цене, но даже прибавляют в стоимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Некоторые авто сегодня стали чуть ли не эквивалентом валюты. Их покупка оказывается выгодным вложением — при условии разумного выбора и бережной эксплуатации.

Что дорожает на вторичке

Toyota Land Cruiser 200

Символ надёжности и ликвидности. Дизельный мотор 4.5, классическая коробка, выносливость. Даже с пробегом более 250 тысяч остаётся желанным на рынке. Покупка превращается в инвестицию.

Toyota Camry XV70

Сбалансированный бизнес-класс без излишеств. Особенно ценятся простые комплектации — с классическим "автоматом" и атмосферником. Надёжность + дефицит = устойчивый рост цены.

Toyota RAV4 (XA50)

Из семейного кроссовера превратился в дефицитный товар. Простота, живучесть и репутация — вот формула, которая удерживает цену. Особый интерес к машинам с мотором 2.0 и вариатором.

Lexus GX460

Рамный олдскул с V8 — машина с характером и имиджем. Ценится за честный атмосферный мотор и надёжную механику. Дизайн не пугает — наоборот, вызывает доверие.

Suzuki Jimny

Компактный, квадратный, рамный. Культовая модель с постоянным спросом. Даже с пробегом цена не падает — просто потому что новых почти нет.

Hyundai Solaris II

Народный седан, который держит цену благодаря надёжности и доступности. Машина без лишнего пафоса, но с отличной ликвидностью. Особо ценятся ухоженные экземпляры с прозрачной историей.

В 2025 году машина может быть не только средством передвижения, но и активом. Главное — знать, что выбирать, и не экономить на обслуживании.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

