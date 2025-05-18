Топ-5 самых несуразных легковушек СССР: когда инженерия шла боком

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Советский автопром умел многое: делать машины из того, что было, воплощать инженерные фантазии без оглядки на эстетику — и всё это под лозунгом "лишь бы ехало".

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЗАЗ-968

И, надо признать, ехало. Иногда даже туда, куда надо. Но были среди машин и такие, что при одном взгляде на них возникает вечный вопрос: "Зачем?!". Вот топ-5 самых несуразных, странных и… по-своему любимых легковушек СССР. Машины, которые не всегда радовали глаз, но точно оставили след в автобиографии страны.

1. ЗАЗ-968 "Запорожец" — утюг с мотором

Народный герой анекдотов и символ "доступности". Мотор — сзади, звук — как у газонокосилки на максималках. Салон скромный, управляемость капризная, а внешний вид… скажем, специфический. Зато его можно было чинить голыми руками — и это делали каждый второй владелец.

2. ЛуАЗ-969 — вездеход с характером трактора

Маленький, квадратный, со съёмным тентом и характером танка. Комфорт — отсутствует. Красота — как у кирпича. Но по грязи — шёл как король. Зато с ним вы точно узнавали, где заканчивается цивилизация и начинается тест на выживание.

3. ИЖ-2125 "Комби" — универсал с душой огородника

Мечта тех, кто возит мешки, банки и велосипед ребёнка одновременно. Форма — как у перевёрнутой ванны, салон — без претензий на эргономику. Но вмещал всё: картошку, тёщу и даже надежду.

4. ВАЗ-2103 — Жигули с избыточным пафосом

По сути — неплохая машина. Но решили, что будет "более элитной", и добавили хрома, блеска и чёрт знает чего. В итоге — гримированная копия "копейки", которая пытается казаться важнее, чем есть.

5. ЗАЗ-966 — горбатый сюрреализм

Предок 968-го, но ещё более… оригинальный. Фары как у лягушки, корпус — как у кастрюли, управляемость — как у телеги без лошадей. Любим туристами и реставраторами, потому что никто не верит, что он реально ездил.

Итог: уродливые, но родные

Да, эти машины были странными. Некрасивыми. Местами неудобными. Но именно они ездили по разбитым дорогам, стояли в очередях на бензоколонках, переживали морозы и перегревы, отпускные приключения и гаражные откровения.

И пусть они не стали легендами дизайна, но стали частью памяти. Той самой — с хрустом багажника, запахом бензина и радио на длинных волнах.