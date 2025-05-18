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Как автобус Икарус стал венгерским гостем в каждом советском городе

4:21
Авто

В СССР многое было своим. И даже если не своим — становилось своим. Так в нашей повседневной жизни прочно прижился "Икарус" — венгерский автобус с чужим паспортом, но почти родной душой.

Ikarus 250
Фото: commons.wikimedia.org by Windo Wanda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ikarus 250

Он громыхал на поворотах, скрипел на кочках, душил в жару и промораживал зимой — и всё равно оставался любимцем публики. Потому что он был… в разы лучше всего, что делал наш автопром.

Венгрия + СССР = транспортная любовь с расчётом

История началась в 1960-х, когда стало ясно: отечественные "ЛиАЗы", "ЗИЛы" и "ПАЗы" город не тянут. Внимание обратили на Венгрию — социалистического партнёра с амбициями и заводом "Ikarus", выпускавшим добротные автобусы европейского образца. Так началась та самая великая автобусная экспансия, в которой Икарус стал чуть ли не символом международной кооперации… и спасением от езды стоя на коробке передач.

Икарус‑260 и 280: короли улиц и остановок

Икарус-260 — одиночка. Короткий, бодрый, вместительный. Его обожали водители (ну, почти), кондукторы (за чёткую планировку), и школьники — за возможность сесть на "горку" в задней части.

Икарус-280 — гармошка. Легенда. Гигант на два корпуса, который сгибался, как червяк, на поворотах. В нём всегда был аншлаг, а зимой — минимум одно открытое окно, чтобы не свариться.
Эти машины работали везде — от Москвы до самого маленького райцентра. Иногда красные, иногда бежевые, иногда выцветшие до серо-жёлтого цвета тоски. Но всегда с характерным звуком двигателя, трясущимся кузовом и криком "передавайте за проезд!".

Не идеальный, но любимый

Конечно, проблем хватало. Вентиляции — никакой. Печки — либо пекло, либо лёд. Сцепление — как штанга, а переключение передач — как игра в лотерею.

Но всё это тонуло в главном плюсе: Икарус был нормальным автобусом, в отличие от многого отечественного. Да ещё и с мягкими сиденьями, что в условиях СССР приравнивалось к бизнес-классу.

Икарус‑260 и 280: короли улиц и остановок
Икарус-260 — одиночка. Короткий, бодрый, вместительный. Его обожали водители (ну, почти), кондукторы (за чёткую планировку), и школьники — за возможность сесть на "горку" в задней части.
Икарус-280 — гармошка. Легенда. Гигант на два корпуса, который сгибался, как червяк, на поворотах. В нём всегда был аншлаг, а зимой — минимум одно открытое окно, чтобы не свариться.
Эти машины работали везде — от Москвы до самого маленького райцентра. Иногда красные, иногда бежевые, иногда выцветшие до серо-жёлтого цвета тоски. Но всегда с характерным звуком двигателя, трясущимся кузовом и криком "передавайте за проезд!".

Не идеальный, но любимый

Конечно, проблем хватало. Вентиляции — никакой. Печки — либо пекло, либо лёд. Сцепление — как штанга, а переключение передач — как игра в лотерею.

Но всё это тонуло в главном плюсе: Икарус был нормальным автобусом, в отличие от многого отечественного. Да ещё и с мягкими сиденьями, что в условиях СССР приравнивалось к бизнес-классу.

Контейнер для людей и эмоций

Икарус возил всех: школьников на экскурсии, дачников на базар, рабочих на смену, романтиков на свидания, а грустных граждан — домой под дождём. Он гремел песнями из радио, шинами по рельсам и комментариями водителя, который вёл автобус, как хотел — с юмором, скоростью и лёгкой неприязнью к пешеходам.

Икарус — это не просто автобус. Это символ эпохи, когда в жизни было тесно, душно, громко — но по-своему уютно.
Это венгерский гость, который стал неотъемлемой частью советского города, двора, школьной поездки и вечной фразы:
"Пропустите вперёд, я на следующей выхожу!"

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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