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Три авто, которые вытягивают бюджет до последней копейки

1:55
Авто

Есть машины, которые восхищают с первого взгляда. Мощные, солидные, престижные. Но при попытке содержать такую технику может возникнуть ощущение, будто куплен не автомобиль, а бездонная копилка с обратным отсчётом. Особенно тяжело приходится тем, кто рассчитывал на "доступную роскошь".

Land Rover Discovery Sport
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Land Rover Discovery Sport

1. Land Rover Discovery — внедорожник с аппетитом до зарплаты

Позиционируется как король бездорожья.

  • Двигатель тянет, как локомотив, но в случае поломки ремонт оценивается как малолитражка.
  • Подвеска комфортна, но замена обходится в отдельную строку бюджета.
  • Электроника способна преподносить сюрпризы даже специалистам.

Техобслуживание, страховка, заправка — всё требует серьёзных вложений. Вместо уверенности за рулём приходит мысль: стоило бы выбрать "Ладу" и забыть про сервис на полгода.

2. BMW 7 серии — роскошь, за которую платится ежедневно

Олицетворение престижа.

  • Высокие технологии в управлении, но ремонт потребует не просто денег, а терпения.
  • Пневмоподвеска работает как часы — до тех пор, пока не понадобится замена.
  • Сложная электроника часто становится источником неожиданных расходов.

Каждый элемент в этом авто — как дизайнерская вещь: красиво, но недёшево.

3. Mercedes-Benz S-Class — комфорт с условием "плати всегда”

Символ статусности.

  • Мотор работает плавно, но в ремонте — почти как швейцарские часы, только без гарантии.
  • Подвеска — облако, которое падает очень громко.
  • Электроника любит ломаться в неподходящий момент.

Обслуживание таких машин требует средств, времени и нервов. Конструкция рассчитана не на экономию, а на беззаветную преданность владельца.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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