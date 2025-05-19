Три авто, которые вытягивают бюджет до последней копейки

Есть машины, которые восхищают с первого взгляда. Мощные, солидные, престижные. Но при попытке содержать такую технику может возникнуть ощущение, будто куплен не автомобиль, а бездонная копилка с обратным отсчётом. Особенно тяжело приходится тем, кто рассчитывал на "доступную роскошь".
Позиционируется как король бездорожья.
Техобслуживание, страховка, заправка — всё требует серьёзных вложений. Вместо уверенности за рулём приходит мысль: стоило бы выбрать "Ладу" и забыть про сервис на полгода.
Олицетворение престижа.
Каждый элемент в этом авто — как дизайнерская вещь: красиво, но недёшево.
Символ статусности.
Обслуживание таких машин требует средств, времени и нервов. Конструкция рассчитана не на экономию, а на беззаветную преданность владельца.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?