Эти машины с пробегом теряют в цене каждый день — вот что с ними не так

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Вторичный рынок машин в январе заметно зашевелился: продавцов стало больше на 52% по сравнению с прошлым годом. Цены при этом в среднем не изменились — около 2 млн рублей за авто до 15 лет. Но в деталях скрываются сюрпризы.

Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 4 Pro

На первом месте по падению оказался Chery Tiggo 4 Pro — минус 5%. Это старая версия, уступившая место более свежей модели. Та, кстати, тоже в списке, только на седьмом месте — потеряла 4% стоимости.

На второй строчке — Renault Logan II. Несмотря на любовь публики, минус 4,6%. Причина — дефицит оригинальных деталей. Владельцы не хотят играть в "найди запчасть".

Geely Emgrand EC7 ожидаемо стал третьим: -4,5%. Недорогой, но прожорливый. Сейчас экономия на топливе важнее, чем доступная цена.

Проблемы не только в деньгах

Haval F7 — четвёртая позиция. Минус 4,5%, что объясняют устаревшей концепцией. Модель морально подустала.

Volkswagen Golf VII на пятом месте (-4,4%). Запчастей — дефицит, сервисов — нет, Китай не помогает. Пока спрос держится, но надолго ли?

Exeed LX (шестая строчка) потерял 4,2% — возможно, дело в сезонной тишине на рынке. Хотя поговаривали и о проблемах с поставками бренда.

А вот Peugeot 408, Skoda Yeti и BMW X5 G05 замыкают топ-10. У первых двух — проблемы с обслуживанием, проще продать, чем чинить. А у Х5 — временная просадка, скорее всего, быстро отыграется.

География тоже важна

Самое сильное падение цен — в Тульской и Владимирской областях (до -9,3%). Люди продают машины, чтобы вложиться в землю или жильё. В Алтайском крае и Адыгее — похожая история, только на фоне выплат по кредитам.

Интересный факт: каждый второй автомобиль сейчас — с пробегом. И пока китайские машины 2023 года только начинают поступать на вторичку, рынок уже активно растёт. Причём часть авто, хоть и считается подержанной, по сути новые — просто "переехали" через параллельный импорт. И они тоже теряют в цене.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

