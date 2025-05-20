50 лет полного привода: Subaru отпраздновала юбилей, выпустив спецверсию легендарного кроссовера

Компания Subaru отмечает 50 лет выпуска полноприводных автомобилей выпуском особой версии популярного кроссовера Forester — новой комплектации XT-Edition, пока доступной только в Японии. Спецвыпуск символизирует полувековую историю бренда в мире AWD.

Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Субару Форестер

Новый цвет, знакомый силуэт

XT-Edition построен на базе местной комплектации Sport и первым в японской линейке получил окраску Geyser Blue, ранее представленную только в Северной Америке. Также предлагаются варианты кузова в белом, сером и чёрном цветах.

Машина получила черные акценты по экстерьеру: рамка радиаторной решётки, рейлинги, корпуса зеркал и окантовка противотуманных фар. Завершают образ стильные 18-дюймовые диски с тёмным покрытием.

Надежный турбомотор и полный привод

Под капотом — 1.8-литровый бензиновый турбомотор на 174 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с фирменной трансмиссией Lineartronic CVT и симметричным полным приводом Subaru — ключевой технологией, с которой компания работает с 1972 года, начиная с модели Leone Estate.

Интерьер для активных

Салон XT-Edition оформлен в тёмной цветовой гамме, с контрастной серебристой строчкой и вставками под алюминий. Обивка — из водостойкой ткани и искусственной кожи, что оценят те, кто ездит на лыжи, сноуборд или просто любит отдыхать активно.

Интересная деталь: у версии нет стандартной мультимедиа-системы и цифрового зеркала заднего вида, что сделано, скорее всего, в целях удешевления и практичности.

Багажник и цена

Багажное отделение оборудовано водонепроницаемым дном, благодаря чему перевозка мокрого снаряжения не создаст проблем. XT-Edition продается в Японии по цене 3 355 000 иен (примерно 24 000 евро, включая налог).

Будет ли продаваться за пределами Японии

На данный момент XT-Edition остаётся эксклюзивом для японского рынка, и информации о глобальных поставках пока нет. Однако, учитывая интерес к юбилейным версиям, не исключено, что в будущем такая комплектация появится и за пределами Японии.

Уточнения

Subaru (яп. スバル) — автомобилестроительный бренд, принадлежит компании Subaru Corporation.

