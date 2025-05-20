Лучше чаще или дороже? Почему недорогое масло может быть полезнее брендового

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Выбирая моторное масло, большинство автовладельцев ориентируются на бренды и яркие упаковки. Но стоит ли переплачивать за громкое имя? По мнению экспертов Независимой нефтяной ассоциации (IPAA), далеко не всегда.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Дешевле — не значит хуже

Если вы покупаете недорогое моторное масло, вы не только не переплачиваете за логотип, но и снижаете риск купить подделку. Подделки чаще всего делают именно для дорогих брендов, потому что спрос высок, а упаковку подделать легко.

Выбирая бюджетное, но сертифицированное масло, вы защищаете свой двигатель и кошелёк одновременно.

Меняйте чаще — двигатель скажет спасибо

Главный совет экспертов: лучше использовать недорогое масло, но менять его чаще, чем лить брендовое и кататься до 20 000 км, как пишут в регламенте. Многие современные двигатели рассчитаны на тонкую масляную плёнку, и интервалы замены в 15 000–20 000 км — это маркетинговая уловка, а не забота о моторе.

Смените масло в два раза чаще, и даже при использовании более простого продукта результат будет лучше, чем у дорогого масла, меняемого по инструкции.

Преимущества частой замены

Пакет присадок всегда свежий

Меньше продуктов износа в системе смазки

Абразивы удаляются, а не накапливаются

Меньше шансов для образования нагара и лаковых отложений

Продление ресурса двигателя — это не миф, а логика

Главное — регулярность, а не цена

Цена масла — не главный фактор. Гораздо важнее — как часто вы его меняете. Масло теряет свойства со временем и под нагрузкой. Поэтому частая замена — это не роскошь, а инвестиция в надёжность.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

