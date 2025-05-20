Лучше чаще или дороже? Почему недорогое масло может быть полезнее брендового

Выбирая моторное масло, большинство автовладельцев ориентируются на бренды и яркие упаковки. Но стоит ли переплачивать за громкое имя? По мнению экспертов Независимой нефтяной ассоциации (IPAA), далеко не всегда.
Если вы покупаете недорогое моторное масло, вы не только не переплачиваете за логотип, но и снижаете риск купить подделку. Подделки чаще всего делают именно для дорогих брендов, потому что спрос высок, а упаковку подделать легко.
Выбирая бюджетное, но сертифицированное масло, вы защищаете свой двигатель и кошелёк одновременно.
Главный совет экспертов: лучше использовать недорогое масло, но менять его чаще, чем лить брендовое и кататься до 20 000 км, как пишут в регламенте. Многие современные двигатели рассчитаны на тонкую масляную плёнку, и интервалы замены в 15 000–20 000 км — это маркетинговая уловка, а не забота о моторе.
Смените масло в два раза чаще, и даже при использовании более простого продукта результат будет лучше, чем у дорогого масла, меняемого по инструкции.
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Цена масла — не главный фактор. Гораздо важнее — как часто вы его меняете. Масло теряет свойства со временем и под нагрузкой. Поэтому частая замена — это не роскошь, а инвестиция в надёжность.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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