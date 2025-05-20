Дороже — не значит лучше: вы заливаете топовый продукт, а мотор уже на грани

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Современное моторное масло — это уже не просто переработанная нефть. Это результат сложной инженерной работы, где учитываются десятки параметров: от температуры и давления до особенностей езды и ресурса двигателя. Именно поэтому использовать нужно только то масло, которое рекомендовано производителем, даже если вам кажется, что нашли более "крутой" вариант.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Механик Лейк Спид-младший наглядно продемонстрировал, почему не стоит путать гоночное масло с обычным. В своём видео он сравнил три типа масел, показав, как быстро изнашивается двигатель, если использовать неподходящее по формуле масло.

Почему гоночное масло — не для повседневной езды

На первый взгляд, такие масла, как Valvoline VR-1, кажутся идеальными: они устойчивы к экстремальным температурам, обладают высокой вязкостью и обеспечивают отличную защиту. Но у них есть один нюанс — срок службы.

Гоночные масла почти не содержат высокотемпературных стабилизаторов и антиоксидантов, которые есть в обычных синтетических маслах. Почему? Потому что в гоночных условиях масло меняют через каждые 500-1000 км, а не раз в 15 000-30 000 км, как это принято в обычной эксплуатации.

Что будет, если вы зальёте гоночное масло в обычный автомобиль

На первых порах — ничего. Двигатель будет работать, может даже тише. Но через 10-15 тысяч км защитные свойства начнут резко снижаться, и это приведёт к ускоренному износу двигателя. Получается парадокс: более "крутое" масло вредит больше, чем обычное, если вы им неправильно пользуетесь.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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