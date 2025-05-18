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ТОП-5 звуков мотора, по которым советский водитель сразу понимал — что-то не то

2:13
Авто

Советский водитель был не просто рулевым — он был диагностом, механиком и психологом для своего авто.

Ремонт автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля

В отсутствие компьютеров, датчиков и сервисов "проверка за 5 минут", основным инструментом было… собственная ухо. Один лишний стук — и уже ясно: или клапан шалит, или пора лезть в карбюратор. Вот 5 звуков, от которых холодок пробегал по спине каждого опытного шофёра.

1. Металлический стук — "клапана играют"

Глухой "тук-тук" из-под капота на холостых? Вероятно, зазоры в клапанах убежали. Или хуже — рокера требуют замены. Многие водители ехали с таким звуком до гаража, держась за сердце.

2. Скрежет при запуске — "стартеру конец"

Если при повороте ключа машина кряхтит, словно будильник из фильма ужасов, — стартер либо сцепляется с маховиком с трудом, либо зубья уже не те. Иногда помогал молоток. Иногда — нет.

3. "Чихание" карбюратора — "смесь не та"

Громкие хлопки в районе воздушного фильтра означали, что смесь слишком бедная или зажигание сбилось. Особенно обидно, если это происходило на светофоре — с огоньком и дымком.

4. Вой заднего моста — "шестерёнки поют"

Уже на 60 км/ч из багажника доносился тонкий вой, как у печального волка? Это редуктор. Легендарный звук "поющей" шестерни. Игнорировать — можно. Но недолго.

5. Дизельный "трак-трак" у бензиновой машины — "детонация!"

Когда бензиновый двигатель начинал "трещать", словно дизель — дело плохо. Либо октановое число не то, либо угол опережения зажигания пляшет. Мотор страдает, а водитель потеет.

Советская техника учила людей слушать. Не лампочки и сигналы, а саму машину. Поэтому старые водители и сегодня могут по звуку сказать: "Поршень четвёртого не в себе". Потому что раньше — машину чувствовали, а не читали её ошибки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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