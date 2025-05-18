Скрытый износ и лишние тысячи километров: опасность манипуляций с пробегом

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По данным полиции Германии, каждый третий подержанный автомобиль на рынке имеет изменённые показания одометра.

Фото: commons.wikimedia by Kim from Sherwood Park, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ одометр BMW

Несмотря на постановление ЕС 2017 года, мошенничество с пробегом по-прежнему остаётся распространённым. Манипуляции выполняются быстро, стоят от 50 евро и способны искусственно увеличить стоимость машины на три тысячи евро.

Автомобили концернов Audi и Volkswagen оснащаются системой HSM, которая усложняет вмешательство — используются цифровые подписи длиной до 3072 бит.

Тем не менее, даже в таких системах злоумышленники находят уязвимости. Для вмешательства достаточно подключить манипулятор к диагностическому разъёму — устройство легко управляется и не требует специальных навыков.

Такие махинации проводятся не только перед продажей, но и в процессе эксплуатации, что может привести к скрытому износу двигателя и завышенной цене.

Проверить подлинность пробега можно несколькими способами:

Изучите счета за ремонт, отчёты о проверке выхлопа (AU) и данные технического надзора (TÜV или аналоги в РФ — например, "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА", "Техэксперт").

Сравните данные заправочных чеков и записи в сервисной книжке.

По возможности свяжитесь с предыдущим владельцем и уточните историю автомобиля.

Настоятельно просите внести "фактический пробег" в договор купли-продажи.

ADAC предлагает технологическое решение — использование SIM-карт, которые будут автоматически передавать данные о пробеге. Это поможет снизить риски подделки, обеспечив прозрачность и защиту данных.

Однако базовые сложности сохраняются: многие производители не внедрили системы контроля, базы данных неполные, а потребители нередко несут дополнительные расходы.

Манипуляции с одометром запрещены законом, за них предусмотрено уголовное наказание. Производство и продажа соответствующего оборудования также находятся под запретом. Но реальность показывает, что регулирование требует усиления и технических, и юридических мер.

Уточнения

Организации по техническому надзору (нем. Technischer Überwachungsverein, сокращённо TÜV, ТЮФ) — группа немецких и международных сертифицирующих экспертных организаций, осуществляющих контроль по обеспечению безопасности продукции.



Одо́метр (др.-греч. ὁδός «дорога» + μέτρον «мера»), в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь.



Всеобщий немецкий автомобильный клуб (нем. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. — сокр. ADAC) — крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии, самая крупная в Европе. Основная функция — техническая, информационная и юридическая помощь автомобилистам. Штаб-квартира — в Мюнхене.

