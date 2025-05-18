Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блюда из столовой СССР: проверенные временем рецепты
Отечность и усталость? Огурец на помощь! И не только для салатов
Жареный сыр — твой новый любимый способ удивить гостей
Немецкие автомобили, которые успели сломать нервы и выбить деньги из кармана
Пенсия из России и кипрское солнце: как Алла Пугачёва живёт за границей без местных льгот
Почему кошка не чувствует вины за разбитую вазу? Узнайте, что она на самом деле ощущает
Скоро в квитанциях: насколько вырастут тарифы на ЖКХ
Реки Земли раскрыли свой секрет: что скрывалось на картах последние 100 лет
Россиянин попал в Мексику и не поверил, что люди там делают это каждую неделю

Судьба автозаводов СССР после распада Союза

1:53
Авто

После распада СССР в 1991 году автопром бывшего Советского Союза столкнулся с серьёзными вызовами.

Сварочный цех Ижевского автозавода
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сварочный цех Ижевского автозавода

Резкое падение производства, экономический кризис и переход к рыночной экономике потребовали кардинальных изменений. Многие заводы, ранее поддерживаемые государством, оказались в новых условиях конкуренции и финансовой нестабильности.

АвтоВАЗ (Тольятти)

Самый крупный советский автозавод пережил спад производства в 90-х, затем модернизацию и частичное поглощение иностранными компаниями. Сегодня он является частью международного альянса Renault-Nissan.

ГАЗ (Горьковский автозавод)

Производитель легковых и грузовых автомобилей, столкнулся с падением спроса и финансовыми проблемами. Сейчас ГАЗ — ведущий производитель коммерческого транспорта в России, активно сотрудничает с зарубежными компаниями.

ЗАЗ (Запорожский автозавод)

Украинский завод, который сильно пострадал в 90-е, был выкуплен зарубежными инвесторами (Daewoo, GM) и продолжает работать с использованием иностранных технологий.

ИЖ Авто (Ижевск)

Со временем стал частью АвтоВАЗа и постепенно свернул производство легковых автомобилей.

УАЗ (Ульяновский автозавод)

Сохранил нишу производства внедорожников и военной техники, продолжает работать и модернизировать продукцию.

После распада СССР автозаводы столкнулись с глубокими изменениями: падением производства, финансовыми трудностями и необходимостью адаптации к рынку. Часть предприятий была приватизирована или вошла в международные альянсы, другие перестроили профиль деятельности.

В итоге советский автопром сохранился, но в значительно трансформированном виде.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает
Красота и стиль
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Переговорный процесс отложен: фронт и дипломатия — итоги середины мая Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Блюда из столовой СССР: проверенные временем рецепты
Отечность и усталость? Огурец на помощь! И не только для салатов
Жареный сыр — твой новый любимый способ удивить гостей
Немецкие автомобили, которые успели сломать нервы и выбить деньги из кармана
Пенсия из России и кипрское солнце: как Алла Пугачёва живёт за границей без местных льгот
Почему кошка не чувствует вины за разбитую вазу? Узнайте, что она на самом деле ощущает
Скоро в квитанциях: насколько вырастут тарифы на ЖКХ
Реки Земли раскрыли свой секрет: что скрывалось на картах последние 100 лет
Россиянин попал в Мексику и не поверил, что люди там делают это каждую неделю
Два ряда, одна грядка — и целое ведро сладкой клубники раньше всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.