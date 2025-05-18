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Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР

2:38
Авто

В Советском Союзе не только строили моторы, которые пили топливо как на свадьбе, но и пытались делать экономичные агрегаты — особенно для малолитражек, мотоциклов и сельхозтехники.

ВАЗ-2131 инжекторный двигатель
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-2131 инжекторный двигатель

Конечно, по современным меркам они всё равно "кушали знатно", но по тогдашним — были настоящими "аскетами на бензине".

Москвич-412 (двигатель УЗАМ-412)

Объём: 1.5 л. Расход: 7-9 л/100 км.

Особенности: Один из самых "непрожорливых" моторов своего времени. Если ехать спокойно — можно было выжать и 6,5 литра. Правда, мотор любил перегреваться, но зато почти не просил бензина.

ЗАЗ-968 (двигатель МеМЗ-968)

Объём: 1.2 л. Расход: 6-7 л/100 км.

Особенности: Да, это тот самый "Запорожец". Его двигатель был прост, как кувалда, и звучал как кофемолка в истерике, но тратил топливо почти как мопед. И да, он охлаждался воздухом — как истинный эконом.

ИЖ Планета-3

Объём: 346 куб. см. Расход: 4-5 л/100 км.

Особенности: Для мотоцикла это был вполне приличный расход. 2-тактный мотор, конечно, подъедал масло, но зато бензин он пил в режиме "по чуть-чуть, но стабильно".

МТЗ-50 (трактор с двигателем Д-50)

Объём: 4.75 л дизель. Расход: ~5 л/час при лёгкой нагрузке.

Особенности: Один из самых экономичных тракторных моторов. Да, не супер мощный, но надёжный и "непрожорливый" по меркам сельского дизеля.

Двигатель ПД-10 (одноцилиндровый дизель для мотоблоков и станков)

Объём: 0.5 л. Расход: 1.5-2 л/час.

Особенности: Мини-монстр. Работал на чём угодно, грохотал, как пьяный кузнец, но экономил каждый грамм солярки. Использовался в малой технике, мотоблоках, генераторах.

Экономичные моторы в СССР были, но почти всегда стояли не на премиальных лимузинах, а на народной технике — той, что нужна была для работы, а не для понтов. Скромные, но живучие, они и сегодня нередко крутятся где-нибудь в деревне, вспоминая времена, когда 6 литров на сотню считалось роскошью.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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