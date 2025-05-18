Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР

В Советском Союзе не только строили моторы, которые пили топливо как на свадьбе, но и пытались делать экономичные агрегаты — особенно для малолитражек, мотоциклов и сельхозтехники.
Конечно, по современным меркам они всё равно "кушали знатно", но по тогдашним — были настоящими "аскетами на бензине".
Москвич-412 (двигатель УЗАМ-412)
Объём: 1.5 л. Расход: 7-9 л/100 км.
Особенности: Один из самых "непрожорливых" моторов своего времени. Если ехать спокойно — можно было выжать и 6,5 литра. Правда, мотор любил перегреваться, но зато почти не просил бензина.
ЗАЗ-968 (двигатель МеМЗ-968)
Объём: 1.2 л. Расход: 6-7 л/100 км.
Особенности: Да, это тот самый "Запорожец". Его двигатель был прост, как кувалда, и звучал как кофемолка в истерике, но тратил топливо почти как мопед. И да, он охлаждался воздухом — как истинный эконом.
ИЖ Планета-3
Объём: 346 куб. см. Расход: 4-5 л/100 км.
Особенности: Для мотоцикла это был вполне приличный расход. 2-тактный мотор, конечно, подъедал масло, но зато бензин он пил в режиме "по чуть-чуть, но стабильно".
МТЗ-50 (трактор с двигателем Д-50)
Объём: 4.75 л дизель. Расход: ~5 л/час при лёгкой нагрузке.
Особенности: Один из самых экономичных тракторных моторов. Да, не супер мощный, но надёжный и "непрожорливый" по меркам сельского дизеля.
Двигатель ПД-10 (одноцилиндровый дизель для мотоблоков и станков)
Объём: 0.5 л. Расход: 1.5-2 л/час.
Особенности: Мини-монстр. Работал на чём угодно, грохотал, как пьяный кузнец, но экономил каждый грамм солярки. Использовался в малой технике, мотоблоках, генераторах.
Экономичные моторы в СССР были, но почти всегда стояли не на премиальных лимузинах, а на народной технике — той, что нужна была для работы, а не для понтов. Скромные, но живучие, они и сегодня нередко крутятся где-нибудь в деревне, вспоминая времена, когда 6 литров на сотню считалось роскошью.
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