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Экспортные модификации советских грузовиков: брутальность с акцентом

3:26
Авто

Грузовые автомобили производства СССР ценились в мире весьма высоко.

Камаз
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Малько, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Камаз

Вот подборка интересных экспортных и специализированных модификаций советских грузовиков, о которых мало кто знает — но которые действительно работали по всему миру.

ЗИЛ-130E (India edition)

Для поставок в Индию ЗИЛ-130 получил усиленные тормоза, "тропический" радиатор и систему фильтрации воздуха. Советские инженеры серьёзно отнеслись к индийской пыли и жаре, так что машина получилась выносливая, как йог в командировке.

КАМАЗ-5320М (Middle East)

Экспортировался в Сирию, Алжир и Египет. Оснащался усиленной системой охлаждения и фильтрами против песка. Иногда шёл с кондиционером — что в советской технике звучит почти как "каша с икрой". Местные водители звали его "Верблюдом" — за способность долго работать в пустыне.

МАЗ-500В (для тропиков)

Модифицирован для работы во Вьетнаме: гидроизоляция, усиленная подвеска, устойчивость к влажности. Некоторые версии шли с москитной сеткой на вентиляционные люки. На фоне джунглей МАЗ выглядел как десантник в отпуске.

КрАЗ-255Б1 (Куба)

На острове Свободы этот тяжёлый тягач получил улучшенную выхлопную систему и дополнительные бензобаки — топлива на Кубе в 80-е было немного, так что дальность стала делом национальной гордости. Кузов часто переделывали в самодельные бетономешалки и цистерны для сахарного сиропа.

ЗИЛ-131 (версия для Финляндии)

Да, даже в Финляндию поставлялись советские ЗИЛы. Правда, с некоторыми "косметическими" изменениями: отопитель салона, резиновые брызговики "в стиле Saab", скандинавская электрика (читай — работает). Использовались на лесозаготовках и в строительстве.

КАМАЗ-5410 Tropical (неофициально "бразильский")

Были попытки поставок КАМАЗов в Латинскую Америку. Машины получали усиленные рессоры, нестандартную резину и гидроусилитель руля. Правда, бразильцы жаловались: "Капот у нас — чтобы понтоваться, а тут зачем такая морда?".

Урал-375Д Export

В экспортной версии часто ставились дополнительные топливные баки, упрощённая электроника и улучшенная герметизация. Идеально подходил для Африки: в Судане и Чаде на таких Уралах ездили не только военные, но и миссионеры (потому что только он туда и доезжал).

Курьёзные модификации (местного "тюнинга")

На Кубе ЗИЛ-130 превращали в… автобусы. Просто ставили кузов от ПАЗика на раму. Звали такие гибриды "крокодилы". В Алжире на шасси КрАЗа собирали пожарные машины с французскими насосами. Работало!
В Никарагуа МАЗ-500 переделывали под сельхозтехнику — делали тракторы с самосвальным кузовом. Называли: "Грузовой крестьянин".

Советские грузовики были как хлеб: основа, из которой можно сделать всё. Их не любили за комфорт, но уважали за стойкость. А экспортные версии показывают, что СССР умел подстраиваться — даже под тропики, пустыни и леса Амазонки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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