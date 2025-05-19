Как экономить на торможении: что такое рекуперация и зачем она нужна

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Если вы следите за автоновинками, наверняка уже слышали про рекуперативное торможение. Этот термин всё чаще встречается в описании современных электромобилей и гибридов. Но что он на самом деле означает и зачем нужен?

Фото: commons.wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гибрид Luxeed S7, Китай

Энергия, которая не пропадает даром

Каждый раз, когда вы тормозите, машина теряет кинетическую энергию — ту, что была накоплена при движении. В обычном автомобиле она просто превращается в тепло и исчезает. Но в электромобилях и гибридных моделях всё по-другому: эта энергия перехватывается и возвращается обратно в аккумулятор.

Как это работает

Секрет — в двусторонней работе электродвигателя. Он умеет:

Работать вперёд, когда вы нажимаете на газ

Работать назад, когда вы тормозите

При торможении двигатель переходит в режим генерации: колёса продолжают вращать его, но уже не для движения вперёд, а для выработки электричества. Полученная энергия направляется в литий-ионную батарею, подзаряжая её прямо на ходу.

Почему это важно

Увеличивается запас хода электромобиля

Снижается износ тормозных колодок и дисков

Машина становится энергоэффективнее в городском цикле

Рекуперация особенно полезна при спусках, пробках и светофорах

Просто и умно

Таким образом, каждый раз, когда вы сбрасываете газ или нажимаете на тормоз, автомобиль не просто замедляется — он возвращает себе часть потраченной энергии. Это одна из ключевых технологий, делающих электрический транспорт по-настоящему эффективным.

Уточнения

Рекупера́ция (от лат. recuperatio «обратное получение; возврат, восполнение, возмещение») — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.

