Подушки безопасности, которые убивают: кто понесет ответственность за смерть пассажиров

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила о новой трагедии, связанной с неисправными подушками безопасности японской компании Takata. Это уже четвёртая смерть за 2025 год, а общее число подтверждённых смертельных случаев достигло 23.
Как сообщили в агентстве, мужчина погиб после того, как взорвался нагнетатель боковой подушки безопасности в автомобиле Honda Accord 2002 года выпуска. В момент ДТП подушка раскрылась, как и должна была, но вместо защиты сработала как оружие.
"Что бы вы ни делали, остановитесь сейчас и проверьте, есть ли в вашем автомобиле подушка безопасности Takata, которую необходимо заменить. Если это так, обратитесь к дилеру Takata и организуйте замену как можно скорее. Если эта подушка сработает при столкновении — это может убить вас или ваших близких", — выступили с категоричным обращением представители ведомства.
Проверить наличие подушек Takata можно через сайт NHTSA или мобильное приложение SaferCar.
Скандал с подушками Takata начался ещё в 2013 году. Причиной стали неисправные нагнетатели, которые со временем — особенно при высокой температуре и влажности — взрываются при срабатывании подушки безопасности. Вместо того чтобы защитить, подушка ранит или убивает.
На фоне этой проблемы миллионы автомобилей разных марок были отозваны на сервис. Это стало одним из крупнейших кризисов в истории автоиндустрии и закончилось банкротством компании Takata. Тем не менее, на дорогах по всему миру до сих пор остаются машины с опасными подушками.
Многие автовладельцы не знают, что ездят с опасной подушкой
Некоторые не дошли до дилера, несмотря на рассылки и уведомления
Подушки Takata неисправны по своей конструкции, их нельзя "починить" — только заменить
Если вы не уверены, что в вашей машине безопасная подушка — проверьте это прямо сейчас. Это может спасти чью-то жизнь.
Подушка безопасности — система пассивной безопасности (SRS, Supplemental Restraint System) в транспортных средствах.
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