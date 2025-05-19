Подушки безопасности, которые убивают: кто понесет ответственность за смерть пассажиров

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Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила о новой трагедии, связанной с неисправными подушками безопасности японской компании Takata. Это уже четвёртая смерть за 2025 год, а общее число подтверждённых смертельных случаев достигло 23.

Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ подушки безопасности автомобиля

Подушка, которая должна спасать — но убивает

Как сообщили в агентстве, мужчина погиб после того, как взорвался нагнетатель боковой подушки безопасности в автомобиле Honda Accord 2002 года выпуска. В момент ДТП подушка раскрылась, как и должна была, но вместо защиты сработала как оружие.

"Что бы вы ни делали, остановитесь сейчас и проверьте, есть ли в вашем автомобиле подушка безопасности Takata, которую необходимо заменить. Если это так, обратитесь к дилеру Takata и организуйте замену как можно скорее. Если эта подушка сработает при столкновении — это может убить вас или ваших близких", — выступили с категоричным обращением представители ведомства.

Проверить наличие подушек Takata можно через сайт NHTSA или мобильное приложение SaferCar.

Проблема, о которой знают с 2013 года

Скандал с подушками Takata начался ещё в 2013 году. Причиной стали неисправные нагнетатели, которые со временем — особенно при высокой температуре и влажности — взрываются при срабатывании подушки безопасности. Вместо того чтобы защитить, подушка ранит или убивает.

Масштабный отзыв и банкротство

На фоне этой проблемы миллионы автомобилей разных марок были отозваны на сервис. Это стало одним из крупнейших кризисов в истории автоиндустрии и закончилось банкротством компании Takata. Тем не менее, на дорогах по всему миру до сих пор остаются машины с опасными подушками.

Почему это по-прежнему важно

Многие автовладельцы не знают, что ездят с опасной подушкой

Некоторые не дошли до дилера, несмотря на рассылки и уведомления

Подушки Takata неисправны по своей конструкции, их нельзя "починить" — только заменить

Если вы не уверены, что в вашей машине безопасная подушка — проверьте это прямо сейчас. Это может спасти чью-то жизнь.

Уточнения

Подушка безопасности — система пассивной безопасности (SRS, Supplemental Restraint System) в транспортных средствах.

