Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скамейка отстающих: Европа попыталась провести диалог с Трампом после Путина
Слишком поздно: как рак маскируется под простые недомогания
Легенда советского вкуса ожила на кухне — рецепт домашнего мороженого, который нельзя забыть
Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители
Чернослив — эликсир молодости: вот что произойдет с вами после 50, если будете его есть
Канадский форвард может перейти в Авангард
Раздался голос из Кривого Рога: Зеленский умоляет Трампа не принимать решений по Украине без него
Мопеды СССР: два колеса мечты, бензин в бутылке, и ветер дул в лицо
Борьба до потери территорий: Украина не намерена выводить войска с территории РФ

Подушки безопасности, которые убивают: кто понесет ответственность за смерть пассажиров

2:24
Авто

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила о новой трагедии, связанной с неисправными подушками безопасности японской компании Takata. Это уже четвёртая смерть за 2025 год, а общее число подтверждённых смертельных случаев достигло 23.

подушки безопасности автомобиля
Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
подушки безопасности автомобиля

Подушка, которая должна спасать — но убивает

Как сообщили в агентстве, мужчина погиб после того, как взорвался нагнетатель боковой подушки безопасности в автомобиле Honda Accord 2002 года выпуска. В момент ДТП подушка раскрылась, как и должна была, но вместо защиты сработала как оружие.

"Что бы вы ни делали, остановитесь сейчас и проверьте, есть ли в вашем автомобиле подушка безопасности Takata, которую необходимо заменить. Если это так, обратитесь к дилеру Takata и организуйте замену как можно скорее. Если эта подушка сработает при столкновении — это может убить вас или ваших близких", — выступили с категоричным обращением представители ведомства.

Проверить наличие подушек Takata можно через сайт NHTSA или мобильное приложение SaferCar.

Проблема, о которой знают с 2013 года

Скандал с подушками Takata начался ещё в 2013 году. Причиной стали неисправные нагнетатели, которые со временем — особенно при высокой температуре и влажности — взрываются при срабатывании подушки безопасности. Вместо того чтобы защитить, подушка ранит или убивает.

Масштабный отзыв и банкротство

На фоне этой проблемы миллионы автомобилей разных марок были отозваны на сервис. Это стало одним из крупнейших кризисов в истории автоиндустрии и закончилось банкротством компании Takata. Тем не менее, на дорогах по всему миру до сих пор остаются машины с опасными подушками.

Почему это по-прежнему важно

  • Многие автовладельцы не знают, что ездят с опасной подушкой

  • Некоторые не дошли до дилера, несмотря на рассылки и уведомления

  • Подушки Takata неисправны по своей конструкции, их нельзя "починить" — только заменить

Если вы не уверены, что в вашей машине безопасная подушка — проверьте это прямо сейчас. Это может спасти чью-то жизнь.

Уточнения

Подушка безопасности — система пассивной безопасности (SRS, Supplemental Restraint System) в транспортных средствах.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Авто
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Еда и рецепты
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Последние материалы
Скамейка отстающих: Европа попыталась провести диалог с Трампом после Путина
Слишком поздно: как рак маскируется под простые недомогания
Легенда советского вкуса ожила на кухне — рецепт домашнего мороженого, который нельзя забыть
Подушки безопасности, которые убивают: кто понесет ответственность за смерть пассажиров
Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители
Чернослив — эликсир молодости: вот что произойдет с вами после 50, если будете его есть
Канадский форвард может перейти в Авангард
Раздался голос из Кривого Рога: Зеленский умоляет Трампа не принимать решений по Украине без него
Мопеды СССР: два колеса мечты, бензин в бутылке, и ветер дул в лицо
Борьба до потери территорий: Украина не намерена выводить войска с территории РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.